logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Все украинские ракеты производят в Польше»: что известно о заявлении Сикорского
commentss НОВОСТИ Все новости

«Все украинские ракеты производят в Польше»: что известно о заявлении Сикорского

Опровержение дезинформации: Сикорский не заявлял, что украинское вооружение производится исключительно в Польше

4 февраля 2026, 00:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности (SPRAVDI) разоблачил очередной фейк российской пропаганды, согласно которому все украинские дроны и ракеты "на самом деле" производят в Польше". Оккупанты приписали эти слова министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому.

«Все украинские ракеты производят в Польше»: что известно о заявлении Сикорского

«Все украинские ракеты производят в Польше»: что известно о заявлении Сикорского

На самом деле, во время интервью для TVP World польский дипломат говорил о поддержке Украины и интеграции оборонного сектора, а не о полном переносе производства.

"Мы внесли свой вклад в закупку американского оружия для Украины. У нас сейчас – я уже сбиваюсь со счета – 48-ая передача вооружения Украине. Но Украина отвечает взаимностью, переместив часть производства дронов и ракет в Польшу", — цитирует Центр слова Сикорского.

Специалисты отмечают, что перемещение части мощностей "не означает, что у Украины нет собственного производства". Напротив, Радослав Сикорский акцентировал на том, что с помощью финансирования от ЕС Украина сможет и дальше производить боеприпасы и вооружение на своей территории.

"Радослав Сикорский не делал подобных заявлений", — подытожили в SPRAVDI, опровергая манипулятивные утверждения российских ресурсов.

«Все украинские ракеты производят в Польше»: что известно о заявлении Сикорского - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО предупредил о новой волне российских фейков, направленных на дискредитацию мобилизационных процессов в Украине. На этот раз вражеские Telegram-каналы распространяют поддельные скриншоты якобы от имени 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр).

В фейковых сообщениях женщин призывают "воевать, а не готовить на кухне".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости