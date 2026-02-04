Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности (SPRAVDI) разоблачил очередной фейк российской пропаганды, согласно которому все украинские дроны и ракеты "на самом деле" производят в Польше". Оккупанты приписали эти слова министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому.

«Все украинские ракеты производят в Польше»: что известно о заявлении Сикорского

На самом деле, во время интервью для TVP World польский дипломат говорил о поддержке Украины и интеграции оборонного сектора, а не о полном переносе производства.

"Мы внесли свой вклад в закупку американского оружия для Украины. У нас сейчас – я уже сбиваюсь со счета – 48-ая передача вооружения Украине. Но Украина отвечает взаимностью, переместив часть производства дронов и ракет в Польшу", — цитирует Центр слова Сикорского.

Специалисты отмечают, что перемещение части мощностей "не означает, что у Украины нет собственного производства". Напротив, Радослав Сикорский акцентировал на том, что с помощью финансирования от ЕС Украина сможет и дальше производить боеприпасы и вооружение на своей территории.

"Радослав Сикорский не делал подобных заявлений", — подытожили в SPRAVDI, опровергая манипулятивные утверждения российских ресурсов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО предупредил о новой волне российских фейков, направленных на дискредитацию мобилизационных процессов в Украине. На этот раз вражеские Telegram-каналы распространяют поддельные скриншоты якобы от имени 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр).

В фейковых сообщениях женщин призывают "воевать, а не готовить на кухне".