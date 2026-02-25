Всі ракети долетіли: Зеленський шокував заявою про атаку на завод РФ

Всі ракети типу "Фламінго", запущені по Воткінському заводі в Республіці Удмуртія, досягли своєї цілі без втрат. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що цей успіх демонструє високу ефективність та точність озброєння українського виробництва. На пресконференції у Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонас Гар Стере український лідер відмовився озвучувати точну кількість випущених ракет.

Фото: з відкритих джерел

"Я не буду називати кількість ракет, які були застосовані цього разу. Головне, що деякі з них були збиті ППО противника, інші — пройшли, і всі, що мали долетіти, досягли цілі. Це свідчить про високий рівень точності та надійності нашого озброєння", — зазначив Зеленський.

Удар по стратегічному об’єкту відбувся ввечері 20 лютого. Завод у Воткінську є важливим вузлом виробництва ракетної техніки у РФ. Після удару у виробничому цеху №36 з’явилася значна пробоїна площею приблизно 23 на 19 метрів, що підтверджують опубліковані супутникові знімки. Це свідчить про серйозні пошкодження об’єкта та вплив на виробничі можливості підприємства.

За словами українського президента, успішне влучання всіх ракет є доказом не тільки потужності української ракетної системи, але й майстерності операторів та надійності технологій. Він наголосив, що подібні операції підкреслюють стратегічну ефективність українського озброєння та його здатність вражати критичні цілі на території противника.

Як вже писали "Коментарі", в Україні ключовим пріоритетом має стати виробництво власних балістичних ракет, а не накопичення західних систем "Patriot", адже останні не вирішують головну проблему оборони. Таку думку в ефірі "Київ24" висловив авіаційний експерт Валерій Романенко.