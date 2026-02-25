logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Про Patriot можна точно забути: названо точну зброю, яка докорінно змінить війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Про Patriot можна точно забути: названо точну зброю, яка докорінно змінить війну в Україні

Експерт Валерій Романенко вважає, що головним пріоритетом для України мають бути удари по російських заводах із виробництва ракет

25 лютого 2026, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Україні ключовим пріоритетом має стати виробництво власних балістичних ракет, а не накопичення західних систем "Patriot", адже останні не вирішують головну проблему оборони. Таку думку в ефірі "Київ24" висловив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Про Patriot можна точно забути: названо точну зброю, яка докорінно змінить війну в Україні

Фото: з відкритих джерел

Він зауважив, що за оцінкою президента Володимира Зеленського, 80% української території начебто захищені від російських балістичних ракет, проте це — надто оптимістичне припущення. Насправді ситуація набагато складніша. Дальність дії систем "Patriot", навіть у найкращому сценарії, становить лише близько 30 км, а зараз в Україні їх всього 12. За словами Романенка, це дозволяє прикрити територію, порівнянну з одним із районів Київської області, і то не повністю, а лише частково.

Експерт наголосив, що стратегічно важливішим є розвиток власної ударної зброї, насамперед українських балістичних ракет і комплексів "Фламінго". Саме це забезпечить ефективну протиповітряну та протиракетну оборону країни.

Романенко також підкреслив значення ударів по російських заводах із виробництва ракет. Знищення таких об’єктів обмежує кількість снарядів, які можуть бути випущені проти України, у той час, як пасивна оборона сама по собі ніколи не забезпечувала перемоги в історії воєн. Системи "Patriot" варто використовувати лише для прикриття критичної інфраструктури — заводів із виробництва "Фламінго", електростанцій і важливих об’єктів, але не як основний засіб оборони.

За словами експерта, коли Україна отримає власну ударну зброю, вона зможе завдати стратегічного удару по російських виробництвах, адже після ураження підприємства з використанням західного обладнання не зможуть швидко відновитися. Це дозволить суттєво послабити потенціал ворога та змінити хід війни на користь України.

Як вже писали "Коментарі", війна Росії проти України є продовженням амбіцій Володимира Путіна відновити велич Російської імперії Катерини Великої, поєднану з радянським впливом Сталіна. Таку оцінку дав аналітик Sky News Майкл Кларк. За його словами, поки Путін залишається при владі, конфлікт не завершиться. Навіть у разі тимчасового перемир’я воно буде хитким і може швидко перерости у нову фазу бойових дій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини