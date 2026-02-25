Це радикально змінить всю війну: розкрито тип зброї, який точно знищить Росію

В Україні ключовим пріоритетом має стати виробництво власних балістичних ракет, а не накопичення західних систем "Patriot", адже останні не вирішують головну проблему оборони. Таку думку в ефірі "Київ24" висловив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Фото: з відкритих джерел

Він зауважив, що за оцінкою президента Володимира Зеленського, 80% української території начебто захищені від російських балістичних ракет, проте це — надто оптимістичне припущення. Насправді ситуація набагато складніша. Дальність дії систем "Patriot", навіть у найкращому сценарії, становить лише близько 30 км, а зараз в Україні їх всього 12. За словами Романенка, це дозволяє прикрити територію, порівнянну з одним із районів Київської області, і то не повністю, а лише частково.

Експерт наголосив, що стратегічно важливішим є розвиток власної ударної зброї, насамперед українських балістичних ракет і комплексів "Фламінго". Саме це забезпечить ефективну протиповітряну та протиракетну оборону країни.

Романенко також підкреслив значення ударів по російських заводах із виробництва ракет. Знищення таких об’єктів обмежує кількість снарядів, які можуть бути випущені проти України, у той час, як пасивна оборона сама по собі ніколи не забезпечувала перемоги в історії воєн. Системи "Patriot" варто використовувати лише для прикриття критичної інфраструктури — заводів із виробництва "Фламінго", електростанцій і важливих об’єктів, але не як основний засіб оборони.

За словами експерта, коли Україна отримає власну ударну зброю, вона зможе завдати стратегічного удару по російських виробництвах, адже після ураження підприємства з використанням західного обладнання не зможуть швидко відновитися. Це дозволить суттєво послабити потенціал ворога та змінити хід війни на користь України.

Як вже писали "Коментарі", війна Росії проти України є продовженням амбіцій Володимира Путіна відновити велич Російської імперії Катерини Великої, поєднану з радянським впливом Сталіна. Таку оцінку дав аналітик Sky News Майкл Кларк. За його словами, поки Путін залишається при владі, конфлікт не завершиться. Навіть у разі тимчасового перемир’я воно буде хитким і може швидко перерости у нову фазу бойових дій.