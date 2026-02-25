logo_ukra

Імперія Катерина II і спадщина Йосипа Сталіна: на Заході попередили про кривавий план Путіна в Україні
Імперія Катерина II і спадщина Йосипа Сталіна: на Заході попередили про кривавий план Путіна в Україні

За словами аналітика, імперські апетити Кремля не мають жодних меж

25 лютого 2026, 14:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Війна Росії проти України є продовженням амбіцій Володимира Путіна відновити велич Російської імперії Катерини Великої, поєднану з радянським впливом Сталіна. Таку оцінку дав аналітик Sky News Майкл Кларк. За його словами, поки Путін залишається при владі, конфлікт не завершиться. Навіть у разі тимчасового перемир’я воно буде хитким і може швидко перерости у нову фазу бойових дій.

Імперія Катерина II і спадщина Йосипа Сталіна: на Заході попередили про кривавий план Путіна в Україні

Фото: з відкритих джерел

Кларк підкреслює, що Путін отримує підтримку серед високопоставлених російських політиків та інтелектуалів, серед яких філософ Олександр Дугін і колишній президент Росії, нині очільник Ради безпеки Дмитро Медведєв. Ці діячі високо оцінюють деякі радикальні ідеї Кремля, які відображають бачення Путіна щодо "великої Росії".

Щодо стану здоров’я Путіна, аналітик називає його "іпохондриком" і відкидає чутки про нібито смертельну хворобу. Путін ретельно стежить за власним здоров’ям, оточивши себе командою лікарів, а також використовує двійників для появи в публічних місцях. Його обережність і параноїдальні риси проявляються у відмові зустрічатися з людьми без попереднього медичного огляду.

За словами Кларка, російський диктатор справді занепокоєний питаннями здоров’я, особливо під час пандемії COVID-19, але він не перебуває на межі життя. Його страхи та обережність більше стосуються загальної параної і потреби контролювати навколишнє середовище, ніж реально загрожують його життю.

Портал "Коментарі" вже писав, що Литва оголосила про нову партію військової допомоги Україні — йдеться про передачу ракет для переносного зенітного ракетного комплексу RBS-70. Про це під час візиту до Києва повідомив міністр оборони Робертас Каунас, передає LRT.



