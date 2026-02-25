Война России против Украины является продолжением амбиций Владимира Путина восстановить величие Российской империи Екатерины Великой, соединенное с советским влиянием Сталина. Такую оценку дал аналитик Sky News Майкл Кларк. По его словам, пока Путин остается у власти, конфликт не завершится. Даже в случае временного перемирия оно будет шатким и может быстро перерасти в новую фазу боевых действий.

Фото: из открытых источников

Кларк подчеркивает, что Путин получает поддержку среди высокопоставленных российских политиков и интеллектуалов, среди которых философ Александр Дугин и бывший президент России, ныне глава Совбеза Дмитрий Медведев. Эти деятели высоко оценивают некоторые радикальные идеи Кремля, отражающие видение Путина по поводу "великой России".

Относительно состояния здоровья Путина, аналитик называет его "ипохондриком" и отвергает слухи о якобы смертельной болезни. Путин тщательно следит за своим здоровьем, окружив себя командой врачей, а также использует двойников для появления в публичных местах. Его осторожность и параноидальные черты проявляются в отказе встречаться с людьми без предварительного медицинского осмотра.

По словам Кларка, российский диктатор действительно обеспокоен вопросами здоровья, особенно во время пандемии COVID-19, но он не находится на грани жизни. Его страхи и осторожность больше касаются всеобщей паранойи и потребности контролировать окружающую среду, чем реально угрожают ее жизни.

Портал "Комментарии" уже писал, что Литва объявила о новой партии военной помощи Украине — речь идет о передаче ракет для переносного зенитного ракетного комплекса RBS-70. Об этом во время визита в Киев сообщил министр обороны Робертас Каунас, передает LRT.