Все ракеты долетели: Зеленский шокировал заявлением об атаке на завод РФ

Все ракеты типа "Фламинго", запущенные по Воткинскому заводу в Республике Удмуртия, достигли своей цели без потерь. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот успех показывает высокую эффективность и точность вооружения украинского производства. На пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонас Гар Стере украинский лидер отказался озвучивать точное количество выпущенных ракет.

Фото: из открытых источников

"Я не буду называть количество ракет, которые были применены в этот раз. Главное, что некоторые из них были сбиты ПВО противника, другие — прошли, и все, что имели долететь, достигли цели. Это свидетельствует о высоком уровне точности и надежности нашего вооружения", — отметил Зеленский.

Удар по стратегическому объекту произошел вечером 20 февраля. Завод в Воткинске является важнейшим узлом производства ракетной техники в РФ. После удара в производственном цехе №36 появилась значительная пробоина площадью примерно 23 на 19 метров, что подтверждают опубликованные спутниковые снимки. Это свидетельствует о серьезных повреждениях объекта и влиянии на производственные возможности предприятия.

По словам украинского президента, успешное попадание всех ракет является доказательством не только мощности украинской ракетной системы, но мастерства операторов и надежности технологий. Он подчеркнул, что подобные операции подчеркивают стратегическую эффективность украинского вооружения и его способность поражать критические цели на территории противника.

Как уже писали "Комментарии", в Украине ключевым приоритетом должно стать производство собственных баллистических ракет, а не накопление западных систем "Patriot", ведь последние не решают главную проблему обороны. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал авиационный эксперт Валерий Романенко.