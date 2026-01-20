logo_ukra

Всі наміри Путіна завершилися цілковитим провалом: на Заході вказали на страшне фіаско РФ
Всі наміри Путіна завершилися цілковитим провалом: на Заході вказали на страшне фіаско РФ

На початку 2022 року Росія прагнула поставити в Києві маріонетковий уряд, який мав очолити Віктор Медведчук

20 січня 2026, 08:50
Автор:
Клименко Елена

Війна в Україні триває вже майже чотири роки, проте Росія не змогла здобути вирішальної переваги або досягти значного успіху. Через це Москва опинилася на певній межі, коли їй доведеться зробити стратегічно важливий крок.

Всі наміри Путіна завершилися цілковитим провалом: на Заході вказали на страшне фіаско РФ

Професор міжнародної політики Інституту Клінтона Скотт Лукас у коментарі для 24 Каналу висловив свою думку щодо нинішніх планів Володимира Путіна та кінцевих цілей Кремля у війні проти України. На думку Лукасa, Путін досі керується тією ж базовою метою, яку визначив у лютому 2022 року – здобути перемогу, хоча тепер її реалізація зазнала змін через фактичну неспроможність досягти первинних завдань.

На початку повномасштабного вторгнення Росія прагнула встановити маріонетковий уряд у Києві, можливо, під керівництвом Віктора Медведчука. Одночасно планувалося ліквідувати президента України Володимира Зеленського та його ключових міністрів, змусивши українців підкоритися контрольованому Москвою уряду. Навіть якщо країна формально зберігала б незалежність, фактична влада перебувала б у руках Кремля.

Чотири роки по тому, за словами Лукасa, ці цілі залишаються недосяжними: захопити Київ, усунути українське керівництво та встановити маріонеткову владу не вдасться. Тепер стратегічна мета Росії полягає у захопленні якомога більшої частини українських територій, залишаючи решту країни ослабленою та залежною від зовнішніх факторів.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 20 січня російські терористичні війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Київ. Основний удар припав на Лівобережну частину міста. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження житлової та нежитлової інфраструктури, знищені автомобілі, а також є поранена мирна мешканка.



