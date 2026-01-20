РФ вкотре завдала жорсткого удару по Києву: відомо про шокуючі масштаби обстрілу

У ніч на 20 січня російські терористичні війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Київ. Основний удар припав на Лівобережну частину міста. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження житлової та нежитлової інфраструктури, знищені автомобілі, а також є поранена мирна мешканка.

Фото: з відкритих джерел

Інформацію про наслідки атаки оприлюднили столична поліція та міський голова Києва Віталій Кличко. Найбільше постраждав Дніпровський район. Там вибухова хвиля пошкодила багатоповерховий будинок, у результаті чого травмувалася 59-річна жінка. Потерпілу госпіталізували, наразі вона перебуває під наглядом лікарів. Крім того, уламки боєприпасів пошкодили близько двох десятків припаркованих автомобілів.

У Дарницькому районі вибухами вибило вікна та пошкодило огорожу приватного домоволодіння. У Деснянському районі уламки безпілотника впали на територію кладовища. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

За уточненою інформацією станом на ранок, у Дніпровському районі зафіксовані пошкодження нежитлових будівель за кількома адресами. Також уламками було пошкоджено приміщення початкової школи — займання не виникло. У низці житлових будинків вибиті вікна. Окрім цього, зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкриту місцевість, унаслідок чого загорілися автомобілі.

На всіх локаціях працюють рятувальники, поліцейські та комунальні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та фіксації завданих пошкоджень.

