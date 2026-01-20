РФ в очередной раз нанесла жесткий удар по Киеву: известно о шокирующих масштабах обстрела

В ночь на 20 января российские террористические войска совершили масштабную комбинированную атаку на Киев. Основной удар пришелся на Левобережную часть города. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилой и нежилой инфраструктуры, уничтожены автомобили, а также ранена мирная жительница.

Фото: из открытых источников

Информацию о последствиях атаки обнародовали столичная полиция и городской голова Киева Виталий Кличко. Больше всего пострадал Днепровский район. Там взрывная волна повредила многоэтажное здание, в результате чего травмировалась 59-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали, пока она находится под наблюдением врачей. Кроме того, обломки боеприпасов повредили около двух десятков припаркованных автомобилей.

В Дарницком районе взрывами выбило окна и повредило ограждение частного домовладения. В Деснянском районе обломки беспилотника упали на территорию кладбища. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

По уточненной информации на утро, в Днепровском районе зафиксированы повреждения нежилых зданий по нескольким адресам. Также обломками было повреждено помещение начальной школы – возгорания не возникло. В ряде жилых домов выбиты окна. Кроме того, зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую местность, в результате чего загорелись автомобили.

На всех локациях работают спасатели, полицейские и коммунальные службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и фиксации нанесенных повреждений.

