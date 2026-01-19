Європа більше не допоможе Україні з ППО: названо безпрецедентну причину

Україна значною мірою залежить від постачання ракет до систем протиповітряної оборони від західних партнерів. Про це в ефірі Radio NV розповів директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, хоча останнім часом окремі комплекси ППО знову отримали боєприпаси після тривалих пауз, частина систем і досі залишається без ракет. Йдеться насамперед про комплекси застарілого зразка, для яких у Європі вже припинено виробництво відповідних боєприпасів. Тому очікувати на їх регулярне поповнення практично не доводиться.

Храпчинський зазначив, що українська система протиповітряної оборони сьогодні переважно базується на західних зразках озброєння. Навіть ті радянські комплекси, які залишилися в експлуатації, були адаптовані під ракети європейського або американського виробництва. У такій ситуації, на його думку, Україні необхідно зосередитися на розвитку власного оборонно-промислового комплексу та ініціювати глибоку модернізацію ППО.

Експерт наголошує на важливості створення дешевших, але ефективних засобів ураження. Зокрема, йдеться про ракети класу "повітря–поверхня", які могли б коштувати значно менше за нинішні аналоги. Як приклад він навів ізраїльські рішення, що застосовуються в системі "Залізний купол", де вартість однієї ракети становить близько 50 тисяч доларів.

Такі системи використовують командне наведення: радіолокаційні засоби виявляють ціль, супроводжують її та коригують політ ракети до моменту перехоплення. За словами Храпчинського, цей підхід дозволяє знизити вартість перехоплення повітряних загроз і водночас підвищити ефективність ППО. Саме в цьому напрямку Україна має значний потенціал для розвитку та посилення своєї обороноздатності.

