У Празі різко виступили проти пропозиції президента Чехії для України: озвучено ультиматум

Коаліційна партія Чехії "Свобода і пряма демократія" (SPD), до складу якої входить і міністр оборони Яромір Зуна, висловила категоричну позицію проти продажу українській стороні легких бойових літаків L-159. Про це повідомив Томіо Окамура, голова SPD та спікер Палати депутатів, журналістам перед початком засідання коаліційної ради, пише Ceske Noviny.

Фото: з відкритих джерел

За словами Окамури, хоча залишкова вартість літаків нині невелика, їх бойова ефективність залишається високою. Придбання нових машин на заміну проданим обійдеться значно дорожче, ніж потенційний дохід від продажу. Спікер підкреслив, що мова йде не про списані літаки, а про активну частину озброєння чеської армії, яка все ще може виконувати бойові завдання.

Президент Чехії Петр Павел днями повідомив, що Україна запропонувала придбати чотири L-159 із 24 наявних у ВПС країни, зазначивши, що такий крок створює можливість для місцевого виробника та є прийнятним з точки зору ризику для обороноздатності. Окамура у свою чергу відзначив, що думка уряду не була врахована під час обговорення цієї ініціативи, на відміну від попереднього уряду Петра Фіали, який демонстрував більшу готовність витрачати бюджетні кошти на озброєння для України.

Голова SPD також заявив, що інформація про пропозицію купівлі літаків була частково спотворена українськими медіа, і підкреслив наявність серйозних фактичних і професійних причин для відмови. Міністр оборони Зуна підтримує цю позицію, що робить коаліційну опозицію до угоди одностайною.

За словами Окамури, навіть при продажу, країні доведеться знову інвестувати в авіаційну техніку, що робить економічну доцільність операції сумнівною. Таким чином, рішення про продаж L-159 Україні залишається спірним у межах коаліції, і будь-які подальші кроки потребуватимуть детального обговорення та узгодження з усіма зацікавленими сторонами.

