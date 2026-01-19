В Праге резко выступили против предложения президента Чехии для Украины: озвучен ультиматум

Коалиционная партия Чехии "Свобода и прямая демократия" (SPD), в состав которой входит и министр обороны Яромир Зуна, высказала категорическую позицию против продажи украинской стороне легких боевых самолетов L-159. Об этом сообщил Томио Окамура, глава SPD и спикер Палаты депутатов, журналистам перед началом заседания коалиционного совета, пишет Ceske Noviny.

По словам Окамуры, хотя остаточная стоимость самолетов сейчас невелика, их боевая эффективность остается высокой. Приобретение новых машин на замену проданным обойдется значительно дороже потенциального дохода от продажи. Спикер подчеркнул, что речь идет не о списанных самолетах, а об активной части вооружения чешской армии, которая все еще может выполнять боевые задания.

Президент Чехии Петр Павел на днях сообщил, что Украина предложила приобрести четыре L-159 из 24 имеющихся в ВВС страны, отметив, что такой шаг создает возможность для местного производителя и приемлем с точки зрения риска для обороноспособности. Окамура в свою очередь отметил, что мнение правительства не было учтено при обсуждении этой инициативы, в отличие от предыдущего правительства Петра Фиалы, которое демонстрировало большую готовность тратить бюджетные средства на вооружение для Украины.

Глава SPD также заявил, что информация о предложении покупки самолетов была частично обезображена украинскими медиа, и подчеркнул наличие серьезных фактических и профессиональных причин для отказа. Министр обороны Зуна поддерживает эту позицию, что делает коалиционную оппозицию к соглашению единодушным.

По словам Окамуры, даже при продаже стране придется снова инвестировать в авиационную технику, что делает экономическую целесообразность сделки сомнительной. Таким образом, решение о продаже L-159 Украине остается спорным в рамках коалиции, и любые дальнейшие шаги потребуют детального обсуждения и согласования со всеми заинтересованными сторонами.

