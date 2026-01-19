Тепер Україна отримала надважливу "карту": стало відомо про повну поразку РФ у важливому місті

Українські війська поступово посилюють контроль над Куп’янськом на Харківщині, не даючи Росії використати місто як важіль тиску у можливих мирних переговорах. Незважаючи на численні спроби окупантів проникнути до міста невеликими групами, їм не вдається закріпитися, повідомляє Washington Post.

Фото: з відкритих джерел

Російські війська намагаються пробиратися до Куп’янська через річку та пустий газопровід, використовуючи ці маршрути для прихованих диверсій. Українські безпілотники активно відстежують і знищують такі групи ще на підходах до міста. Начальник штабу бригади “Хартія” полковник Максим Голубок порівнює таку діяльність ворога з “биттям крота — ми тримаємо молоток, а кроти постійно з’являються”.

Попри постійні спроби, Росія не змогла повністю контролювати Куп’янськ. Як зазначають українські командири, прориви противника залишаються поодинокими й не дають йому жодного стратегічного контролю. “Вони не захопили місто, вони лише проникли туди”, — підкреслив командир “Хартії” Сергій Сидорін.

Місто розглядалося Кремлем як потенційний козир у переговорах, щоб змусити Київ на територіальні поступки. Успіхи ЗСУ на полі бою позбавили РФ такого сценарію. Голубок додає: “Наші дії створюють умови, аби надати президенту України більше важелів на переговорах. Розуміючи це, контроль над Куп’янськом — одна з таких карт”.

У центральних районах міста тривають бої малими групами, підтримка здійснюється за допомогою дронів, які забезпечують постачання та евакуацію. Підполковник “Хартії” з позивним Абат зазначає: “Якщо у ворога й є щось, то це люди. Ми ж використовуємо дрони, вони — людей”. Російських солдатів змушують перевіряти українську оборону, розуміючи, що виживуть одиниці.

Повне очищення Куп’янська може зайняти кілька місяців через масштаби міста та щільність забудови. Солдати РФ ховаються у підвалах і дрібних укриттях, а важку техніку вони не заводять. Зона їхньої присутності обмежується приблизно одним квадратним кілометром, зазначають українські командири.

