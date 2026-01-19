Теперь Украина получила сверхважную "карту": стало известно о полном поражении РФ в важном городе

Украинские войска постепенно усиливают контроль над Купянском в Харьковской области, не давая России использовать город как рычаг давления в возможных мирных переговорах. Несмотря на многочисленные попытки окупантов проникнуть в город небольшими группами, им не удается закрепиться, сообщает Washington Post.

Фото: из открытых источников

Российские войска пытаются пробираться в Купянск через реку и пустой газопровод, используя эти маршруты для скрытых диверсий. Украинские беспилотники активно отслеживают и уничтожают такие группы на подходах к городу. Начальник штаба бригады "Хартия" полковник Максим Голубок сравнивает такую деятельность врага с "биением крота — мы держим молоток, а кроты постоянно появляются".

Несмотря на постоянные попытки Россия не смогла полностью контролировать Купянск. Как отмечают украинские командиры, прорывы противника остаются одиночными и не дают ему никакого стратегического контроля. "Они не захватили город, они только проникли туда", — подчеркнул командир "Хартии" Сергей Сидорин.

Город рассматривался Кремлем как потенциальный козырь в переговорах, чтобы вынудить Киев на территориальные уступки. Успехи ВСУ на поле боя лишили РФ такого сценария. Голубок добавляет: "Наши действия создают условия, чтобы предоставить президенту Украины больше рычагов на переговорах. Понимая это, контроль над Купянском — одна из таких карт".

В центральных районах города продолжаются бои малыми группами, поддержка осуществляется с помощью дронов, обеспечивающих поставки и эвакуацию. Подполковник "Хартии" с позывным Аббат отмечает: "Если у врага и есть что-то, то это люди. Мы же используем дроны, они людей". Российских солдат заставляют проверять украинскую оборону, понимая, что выживут единицы.

Полное очищение Купянска может занять несколько месяцев из-за масштабов города и плотности застройки. Солдаты РФ прячутся в подвалах и мелких укрытиях, а тяжелую технику они не заводят. Зона их присутствия ограничивается примерно одним квадратным километром, отмечают украинские командиры.

