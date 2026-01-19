logo

Война с Россией Европа больше не поможет Украине с ПВО: названа беспрецедентная причина
НОВОСТИ

Европа больше не поможет Украине с ПВО: названа беспрецедентная причина

Эти системы остаются без боеприпасов, поскольку в Европе их больше не производят

19 января 2026, 16:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина в значительной степени зависит от поставок ракет в системы противовоздушной обороны от западных партнеров. Об этом в эфире Radio NV рассказал директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Европа больше не поможет Украине с ПВО: названа беспрецедентная причина

Фото: из открытых источников

По его словам, хотя в последнее время отдельные комплексы ПВО снова получили боеприпасы после длительных пауз, часть систем до сих пор остается без ракет. Речь идет, прежде всего, о комплексах устаревшего образца, для которых в Европе уже прекращено производство соответствующих боеприпасов. Поэтому ожидать их регулярного пополнения практически не приходится.

Храпчинский отметил, что украинская система противовоздушной обороны сегодня в основном базируется на западных образцах вооружения. Даже оставшиеся в эксплуатации советские комплексы были адаптированы под ракеты европейского или американского производства. В такой ситуации, по его мнению, Украине необходимо сосредоточиться на развитии собственного оборонно-промышленного комплекса и инициировать глубокую модернизацию ПВО.

Эксперт отмечает важность создания более дешевых, но эффективных средств поражения. В частности, речь идет о ракетах класса "воздух-поверхность", которые могли бы стоить значительно меньше нынешних аналогов. В качестве примера он привел израильские решения, применяемые в системе "Железный купол", где стоимость одной ракеты составляет около 50 тысяч долларов.

Такие системы используют командную наводку: радиолокационные средства обнаруживают цель, сопровождают ее и корректируют полет ракеты до момента перехвата. По словам Храпчинского, этот подход позволяет снизить стоимость перехвата воздушных угроз и в то же время повысить эффективность ПВО. Именно в этом направлении у Украины есть значительный потенциал для развития и усиления своей обороноспособности.

Портал "Комментарии" уже писал , что коалиционная партия Чехии "Свобода и прямая демократия" (SPD), в состав которой входит и министр обороны Яромир Зуна, высказала категорическую позицию против продажи украинской стороне легких боевых самолетов L-159. Об этом сообщил Томио Окамура, глава SPD и спикер Палаты депутатов, журналистам перед началом заседания коалиционного совета, пишет Ceske Noviny.



