Европа больше не поможет Украине с ПВО: названа беспрецедентная причина

Украина в значительной степени зависит от поставок ракет в системы противовоздушной обороны от западных партнеров. Об этом в эфире Radio NV рассказал директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Фото: из открытых источников

По его словам, хотя в последнее время отдельные комплексы ПВО снова получили боеприпасы после длительных пауз, часть систем до сих пор остается без ракет. Речь идет, прежде всего, о комплексах устаревшего образца, для которых в Европе уже прекращено производство соответствующих боеприпасов. Поэтому ожидать их регулярного пополнения практически не приходится.

Храпчинский отметил, что украинская система противовоздушной обороны сегодня в основном базируется на западных образцах вооружения. Даже оставшиеся в эксплуатации советские комплексы были адаптированы под ракеты европейского или американского производства. В такой ситуации, по его мнению, Украине необходимо сосредоточиться на развитии собственного оборонно-промышленного комплекса и инициировать глубокую модернизацию ПВО.

Эксперт отмечает важность создания более дешевых, но эффективных средств поражения. В частности, речь идет о ракетах класса "воздух-поверхность", которые могли бы стоить значительно меньше нынешних аналогов. В качестве примера он привел израильские решения, применяемые в системе "Железный купол", где стоимость одной ракеты составляет около 50 тысяч долларов.

Такие системы используют командную наводку: радиолокационные средства обнаруживают цель, сопровождают ее и корректируют полет ракеты до момента перехвата. По словам Храпчинского, этот подход позволяет снизить стоимость перехвата воздушных угроз и в то же время повысить эффективность ПВО. Именно в этом направлении у Украины есть значительный потенциал для развития и усиления своей обороноспособности.

