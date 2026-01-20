Все намерения Путина завершились полным провалом: на Западе указали на страшное фиаско РФ

Война в Украине длится уже почти четыре года, однако Россия не смогла получить решающего преимущества или добиться значительного успеха. Поэтому Москва оказалась на определенном рубеже, когда ей придется сделать стратегически важный шаг.

Профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас в комментарии для 24 Канала высказал свое мнение по поводу нынешних планов Владимира Путина и конечных целей Кремля в войне против Украины. По мнению Лукасa, Путин до сих пор руководствуется той же базовой целью, которую определил в феврале 2022 года – одержать победу, хотя теперь ее реализация претерпела изменения из-за фактической несостоятельности достичь первоначальных задач.

В начале полномасштабного вторжения Россия стремилась установить марионеточное правительство в Киеве, возможно, под руководством Виктора Медведчука. Одновременно планировалось ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и его ключевых министров, заставив украинцев подчиниться контролируемому Москвой правительству. Даже если страна формально сохраняла бы независимость, фактическая власть находилась в руках Кремля.

Четыре года спустя, по словам Лукасa, эти цели остаются недостижимыми: захватить Киев, устранить украинское руководство и установить марионеточную власть не удастся. Теперь стратегическая цель России состоит в захвате как можно большей части украинских территорий, оставляя остальную страну ослабленной и зависимой от внешних факторов.

