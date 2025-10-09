Окупанти мають на меті захопити ще одне велике місто на Донеччині – Костянтинівку. Поки вони не можуть цього зробити, росіяни перетворюють місто у руїни, такі ж, як інші захоплені ворогом міста.

Всі дороги окупантів ведуть до цього міста: де можуть бути погані наслідки

Військові наголошують, що три напрямки фронту – Торецький, Часівʼярський та Костянтинівський напрямок – усі ведуть до міста Костянтинівка.

Про це наголосив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

"Напевно то вже не має великого значення, так як всі дороги ведуть в Констаху)) і тут повторюю те, що говорив неодноразово: "Це взаємозалежні напрямки і якщо один з них обвалиться — за ним піде і другий"", – зазначає військовий.

За його даними, станом на зараз є просування противника зі сторони Часового Яру та Олександро-Шульгіне, ДРГ противника періодично вискакують в східній частині Костянтинівки, а саме місто поступово стає руїнами.

"Підрозділи СОУ тримаються гідно на своїх ділянках, проте завдяки сукупності тактичних успіхів, противник поступово забезпечує більш вигідне оперативне положення, що може мати погані наслідки. Загалом як і всюди, складно і не зрозуміло, коли буде легко", – додав "Алекс".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку ситуація близька до критичної, є ймовірність втратити логістику та залишитися в ізоляції. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной", який моніторить ситуацію.

"Покровський напрямок: Північно-західний сектор треба підсилити негайно, якщо втратимо логістику – місто опиняється на межі, і тоді Покровську поступово прийде торба! Противник активізував ДРГ у кількох точках — поки що без стійкого закріплення, зона залишається сірою але це лише питання часу, поки їм не підтягнуть підкріплення. Їхня головна мета — цитадель промзони; якщо проломи там не загерметизувати, ворог зможе влаштовувати засідки на підходах і практично перекрити заїзд у місто", – пише військовий.