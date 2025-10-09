Целью оккупантов является захват еще одного крупного города на Донетчине – Константиновка. Пока они не могут этого сделать, россияне превращают город в руины, такие же, как другие, захваченные врагом города.

Все дороги оккупантов ведут в этот город: где могут быть плохие последствия

Военные отмечают, что три направления фронта – Торецкое, Часовоярское и Константиновское направление – все ведут в город Константиновка.

Об этом заявил военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

"Наверное, это уже не имеет большого значения, так как все дороги ведут в Констаху)) и здесь повторяю то, что говорил неоднократно: "Это взаимосвязанные направления и если одно из них рухнет — за ним последует и второе", — отмечает военный.

По его данным, по состоянию на данный момент продвижение противника со стороны Часового Яра и Александро-Шульгино, ДРГ противника периодически выскакивают в восточной части Константиновки, а сам город постепенно становится руинами.

"Подразделения СОУ держатся достойно на своих участках, однако благодаря совокупности тактических успехов противник постепенно обеспечивает более выгодное оперативное положение, что может иметь плохие последствия. В общем, как и всюду, сложно и непонятно, когда будет легко", – добавил "Алекс".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Покровском направлении ситуация близка к критической, есть вероятность потерять логистику и остаться в изоляции. Такое заявление сделал военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который мониторит ситуацию.

"Покровское направление: Северо-западный сектор надо усилить немедленно, если потеряем логистику – город оказывается на грани, и тогда Покровске постепенно придет сумка! Противник активизировал ДРГ в нескольких точках — пока без стойкого закрепления, зона остается серой, но это лишь вопрос времени, пока им не подтянут подкрепление. Их главная цель – цитадель промзоны; если бреши там не загерметизировать, враг сможет устраивать засады на подходах и практически перекрыть заезд в город", – пишет военный.