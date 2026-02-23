Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова оприлюднила коментар у зв’язку з четвертою річницею початку так званої "спеціальної воєнної операції". Вона вчергове заявила, що російські війська діють згідно з рішенням Путіна та статтею 51 Статуту ООН, а сама операція "націлена на усунення загроз, що проектуються київським режимом", та забезпечення "демілітаризації і денацифікації".

«Всі цілі СВО будуть досягнуті»: Захарова виступила із заявою до четвертих роковин вторгнення в Україн

Захарова назвала вторгнення "вимушеним кроком", якому нібито передували вісім років спроб політичного врегулювання конфлікту, що став наслідком "зрежисованого, профінансованого та організованого Заходом збройного державного перевороту в лютому 2014 року". Також вона звинуватила Україну в проведенні "антиросійської кампанії", метою якої було переконати світ, що народи "великого Руського міра" не мають права на ідентичність.

Окремим приводом для агресії представниця МЗС РФ назвала виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції у 2022 році, заявивши про його "претензії на володіння ядерною зброєю". За її словами, це нібито зруйнувало "три головні основи української державності — нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус".

На завершення Захарова підкреслила, що "всі цілі СВО будуть досягнуті", а поточні зусилля російської дипломатії, зокрема в діалозі зі США та країнами "Світової більшості", спрямовані на усунення "першопричин конфлікту" для створення системи евразійської безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що напередодні 24 лютого 2022 року частина українських силових структур діяла в умовах публічного скепсису щодо масштабів можливого нападу. Однак, як пише The Guardian, Головне управління розвідки Міноборони та його керівник Кирило Буданов ще до початку повномасштабного вторгнення готувалися до найгіршого сценарію.

За даними видання, наприкінці 2021 року США та Велика Британія передавали Києву дедалі детальнішу інформацію про наміри Кремля. Попри сумніви окремих політиків, українська розвідка фіксувала різке розширення російської агентурної мережі й активізацію диверсійної роботи.