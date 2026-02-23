Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обнародовала комментарий в связи с четвертой годовщиной начала так называемой "специальной военной операции". Она в очередной раз заявила, что российские войска действуют согласно решению Путина и статьи 51 Устава ООН, а сама операция "нацелена на устранение угроз, проектируемых киевским режимом", и обеспечение "демилитаризации и денацификации".

«Все цели СВО будут достигнуты»: Захарова выступила с заявлением к четвертой годовщине вторжения в Украину

Захарова назвала вторжение "вынужденным шагом", которому якобы предшествовали восемь лет попыток политического урегулирования конфликта, ставшего следствием "срежиссированного, профинансированного и организованного Западом вооруженного переворота в феврале 2014 года". Также она обвинила Украину в проведении антироссийской кампании, целью которой было убедить мир, что народы великого Русского мира не имеют права на идентичность.

Отдельным поводом для агрессии представитель МИД РФ назвала выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции в 2022 году, заявив о его "претензиях на обладание ядерным оружием". По ее словам, это якобы разрушило "три главных основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус".

В заключение Захарова подчеркнула, что "все цели СВО будут достигнуты", а текущие усилия российской дипломатии, в частности в диалоге со США и странами "Мирового большинства", направлены на устранение "первопричин конфликта" для создания системы евразийской безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что накануне 24 февраля 2022 года часть украинских силовых структур действовала в условиях публичного скепсиса по масштабам возможного нападения. Однако, как пишет The Guardian, Главное управление разведки Минобороны и его руководитель Кирилл Буданов еще до начала полномасштабного вторжения готовились к худшему сценарию.

По данным издания, в конце 2021 года США и Великобритания передавали Киеву подробную информацию о намерениях Кремля. Несмотря на сомнения отдельных политиков, украинская разведка фиксировала резкое расширение российской агентурной сети и активизацию диверсионной работы.