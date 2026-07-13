Всі бояться про це сказати: Портников пояснив, що не так з призовним віком в Україні

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников заявив, що однією з головних проблем мобілізаційної політики в Україні є небажання суспільства відкрито говорити про непопулярні, але необхідні рішення. На його думку, замість підвищення граничного віку перебування на військовій службі до 60 років держава мала б розглядати питання зниження призовного віку.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" зазначив, що не розуміє логіки рішення, яке свого часу передбачало підвищення мобілізаційного віку з 55 до 60 років.

"Я ніяк не можу зрозуміти, хто це вигадав — що потрібно не знижувати призовний вік, до того віку, коли люди дійсно мають служити у збройних силах. А підвищувати його з 55 років до 60", — заявив Портников.

На його переконання, такий підхід не має практичного сенсу для ефективного функціонування армії. Він також нагадав, що середній вік українських військовослужбовців тривалий час залишався досить високим, що свідчить про кадрову проблему.

Водночас Портников звернув увагу на те, що в українському суспільстві бракує відкритої дискусії щодо мобілізації. За його словами, багато політиків і лідерів громадської думки уникають порушення цієї теми через побоювання втратити підтримку.

"Чомусь усі бояться про це сказати. І цей страх говорити на непопулярні теми є дуже показовим. Людям хочеться здаватися кращими, ніж вони є, і залишатися популярними. Лідери громадської думки цього хочуть, а політики – ще більше, адже вони живуть очікуванням, що війна ось-ось закінчиться", — вважає Портников.

Журналіст наголосив, що небажання чесно оцінити перспективи війни заважає ухвалювати стратегічно важливі рішення. На його думку, українцям необхідно усвідомити, що повномасштабна війна може тривати ще довго, а отже країні доведеться адаптовувати систему мобілізації до нових реалій.

Як підсумовує Портников, лише відверта розмова про виклики, які стоять перед державою, дасть змогу виробити ефективні рішення для посилення обороноздатності України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников розкрив план Кремля: через невдачу в Україні Путін готує нову анексію.

Також "Коментарі" писали, до якого числа Зеленський хоче продовжити мобілізацію та воєнний стан.