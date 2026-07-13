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Все боятся об этом сказать: Портников объяснил, что не так с призывным возрастом в Украине

Виталий Портников заявил, что Украине стоило снижать призывной возраст, а не повышать предельный возраст мобилизации до 60 лет.

13 июля 2026, 15:00
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Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что одной из главных проблем мобилизационной политики в Украине является нежелание общества открыто говорить о непопулярных, но необходимых решениях. По его мнению, вместо повышения предельного возраста пребывания на военной службе до 60 лет государство должно рассматривать вопрос снижения призывного возраста.

Все боятся об этом сказать: Портников объяснил, что не так с призывным возрастом в Украине

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что не понимает логики решения, в свое время предполагавшего повышение мобилизационного возраста с 55 до 60 лет.

"Я никак не могу понять, кто это придумал – что нужно не снижать призывной возраст, до того возраста, когда люди действительно должны служить в вооруженных силах. А повышать его с 55 лет до 60", — заявил Портников.

По его мнению, такой подход не имеет практического смысла для эффективного функционирования армии. Он также напомнил, что средний возраст украинских военнослужащих долго оставался достаточно высоким, что свидетельствует о кадровой проблеме.

В то же время Портников обратил внимание на то, что в украинском обществе не хватает открытой дискуссии по мобилизации. По его словам, многие политики и лидеры общественного мнения избегают нарушения этой темы из-за опасений потерять поддержку.

"Почему-то все боятся об этом сказать. И этот страх говорить на непопулярные темы очень показателен. Людям хочется казаться лучше, чем они есть, и оставаться популярными. Лидеры общественного мнения этого хотят, а политики – еще больше, ведь они живут ожиданием, что война вот-вот закончится", — считает Портников.

Журналист подчеркнул, что нежелание честно оценить перспективы войны мешает принимать стратегически важные решения. По его мнению, украинцам необходимо осознать, что полномасштабная война может продолжаться еще долго, а значит, стране придется адаптировать систему мобилизации к новым реалиям.

Как подытоживает Портников, только откровенный разговор о вызовах, стоящих перед государством, позволит выработать эффективные решения для усиления обороноспособности Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников раскрыл план Кремля: из-за неудачи в Украине Путин готовит новую аннексию.

Также "Комментарии" писали, до какого числа Зеленский хочет продолжить мобилизацию и военное положение.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vsi-boyatsya-chomus-kazati-shcho-treba-bulo-znizhuvati-prizovniy-vik-a-ne-pidvishchuvati-do-60-rokiv-portnikov
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