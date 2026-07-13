Все боятся об этом сказать: Портников объяснил, что не так с призывным возрастом в Украине

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что одной из главных проблем мобилизационной политики в Украине является нежелание общества открыто говорить о непопулярных, но необходимых решениях. По его мнению, вместо повышения предельного возраста пребывания на военной службе до 60 лет государство должно рассматривать вопрос снижения призывного возраста.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что не понимает логики решения, в свое время предполагавшего повышение мобилизационного возраста с 55 до 60 лет.

"Я никак не могу понять, кто это придумал – что нужно не снижать призывной возраст, до того возраста, когда люди действительно должны служить в вооруженных силах. А повышать его с 55 лет до 60", — заявил Портников.

По его мнению, такой подход не имеет практического смысла для эффективного функционирования армии. Он также напомнил, что средний возраст украинских военнослужащих долго оставался достаточно высоким, что свидетельствует о кадровой проблеме.

В то же время Портников обратил внимание на то, что в украинском обществе не хватает открытой дискуссии по мобилизации. По его словам, многие политики и лидеры общественного мнения избегают нарушения этой темы из-за опасений потерять поддержку.

"Почему-то все боятся об этом сказать. И этот страх говорить на непопулярные темы очень показателен. Людям хочется казаться лучше, чем они есть, и оставаться популярными. Лидеры общественного мнения этого хотят, а политики – еще больше, ведь они живут ожиданием, что война вот-вот закончится", — считает Портников.

Журналист подчеркнул, что нежелание честно оценить перспективы войны мешает принимать стратегически важные решения. По его мнению, украинцам необходимо осознать, что полномасштабная война может продолжаться еще долго, а значит, стране придется адаптировать систему мобилизации к новым реалиям.

Как подытоживает Портников, только откровенный разговор о вызовах, стоящих перед государством, позволит выработать эффективные решения для усиления обороноспособности Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников раскрыл план Кремля: из-за неудачи в Украине Путин готовит новую аннексию.

Также "Комментарии" писали, до какого числа Зеленский хочет продолжить мобилизацию и военное положение.