Все у вогні від Бєлгорода до ТОТ: Генштаб відзвітував про жирні прильоти по окупантам
Все у вогні від Бєлгорода до ТОТ: Генштаб відзвітував про жирні прильоти по окупантам

Сили оборони атакували пункт управління та склади окупантів

28 лютого 2026, 15:15
Кравцев Сергей

Українські захисники завдали серії прицільних ударів по тилових об’єктах російських окупантів на захоплених територіях та у Бєлгородській області. Уражено передовий пункт управління дивізії, численні склади з боєприпасами та паливом, а також райони зосередження живої сили ворога. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Все у вогні від Бєлгорода до ТОТ: Генштаб відзвітував про жирні прильоти по окупантам

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що у ніч на 28 лютого підрозділи Сил оборони атакували низку важливих об’єктів загарбників у Донецькій області. Зокрема, під вогневе ураження потрапили склад пально-мастильних матеріалів у районі Новоамвросіївського та склад боєприпасів поблизу Амвросіївки.

Окрім цього, у районі населеного пункту Багатир було знищено склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Варто зазначити, раніше повідомлялося, що у станиці Новомінської Канівського району російського Краснодарського краю внаслідок атаки безпілотників спалахнув нафтопереробний завод. Про це йдеться у повідомленні оперштабу Краснодарського краю РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 27 лютого українські військові завдали серії ударів по об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

За даними військових, підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу “Луганська” в окупованій частині Луганської області. Цей об’єкт використовувався для забезпечення підрозділів російської армії. Після влучання на території спалахнула масштабна пожежа. Точний обсяг збитків наразі уточнюється.

Окрім цього, українські сили атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького та Коптєвого в Донецькій області.




Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/35512
