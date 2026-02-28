Все в огне от Белгорода до ВОТ: Генштаб отчитался о жирных прилетах по оккупантам

Украинские защитники нанесли серию прицельных ударов по тыловым объектам российских окупантов на захваченных территориях и в Белгородской области. Впечатлен передовой пункт управления дивизии, многочисленные склады с боеприпасами и топливом, а также районы сосредоточения живой силы врага. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Дрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ночь на 28 февраля подразделения Сил обороны атаковали ряд важных объектов захватчиков в Донецкой области. В частности, под огненное поражение попали состав горюче-смазочных материалов в районе Новоамвросиевского и склад боеприпасов вблизи Амвросиевки.

Кроме того, в районе населенного пункта Богатырь был уничтожен состав материально-технического обеспечения оккупационных войск.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что в станице Новоминского Каневского района российского Краснодарского края в результате атаки беспилотников вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края РФ.

По данным военных, подразделения Сил обороны поразили нефтебазу "Луганская" в оккупированной части Луганской области. Этот объект употреблялся для обеспечения подразделений русской армии. После попадания на территории вспыхнул масштабный пожар. Точный объем ущерба пока уточняется.

