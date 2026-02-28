logo

Все в огне от Белгорода до ВОТ: Генштаб отчитался о жирных прилетах по оккупантам
commentss НОВОСТИ Все новости

Все в огне от Белгорода до ВОТ: Генштаб отчитался о жирных прилетах по оккупантам

Силы обороны атаковали пункт управления и склады окупантов.

28 февраля 2026, 15:15
Автор:
Кравцев Сергей

Украинские защитники нанесли серию прицельных ударов по тыловым объектам российских окупантов на захваченных территориях и в Белгородской области. Впечатлен передовой пункт управления дивизии, многочисленные склады с боеприпасами и топливом, а также районы сосредоточения живой силы врага. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Дрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ночь на 28 февраля подразделения Сил обороны атаковали ряд важных объектов захватчиков в Донецкой области. В частности, под огненное поражение попали состав горюче-смазочных материалов в районе Новоамвросиевского и склад боеприпасов вблизи Амвросиевки.

Кроме того, в районе населенного пункта Богатырь был уничтожен состав материально-технического обеспечения оккупационных войск.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что в станице Новоминского Каневского района российского Краснодарского края в результате атаки беспилотников вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 27 февраля украинские военные нанесли серии ударов по объектам российской армии на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

По данным военных, подразделения Сил обороны поразили нефтебазу "Луганская" в оккупированной части Луганской области. Этот объект употреблялся для обеспечения подразделений русской армии. После попадания на территории вспыхнул масштабный пожар. Точный объем ущерба пока уточняется.

Кроме этого, украинские силы атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя, Новоторецкого и Коптевого в Донецкой области.




Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/35512
