Все стає лише гірше: озвучено шокуючу правду про реальний стан справ на фронті

Російські окупанти продовжують посилювати тиск на українських захисників, і зупинки наступу наразі не передбачається. Незважаючи на активізацію переговорів про мир, обстановка на фронті залишається критичною. Евакуація ускладнена, а піхотинці вимушені тривалий час перебувати на позиціях під постійною загрозою.

Фото: з відкритих джерел

Керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова розповіла 24 Каналу, що спостерігається чітка тенденція до погіршення ситуації. Навіть на непідконтрольних росіянам населених пунктах перебувати складно через логістичні обмеження та активність ворога.

Наприклад, такі населені пункти як Новопавлівка, Межова та Покровськ залишаються під контролем України. Проте доїхати туди або перебувати на цих територіях практично неможливо через активне використання російських безпілотників.

Порівняно з минулим роком, ворог значно переважає у повітрі. РФ активно застосовує ударні дрони, такі як "Шахеди" та FPV, які літають над українськими позиціями практично безперешкодно. Це створює суттєві проблеми для роботи та пересування військових і медичних підрозділів.

"Коли ми ще стояли стабпунктом у Межовій, це було на відстані 20–25 км від лінії фронту. FPV літали над нашим пунктом і знищували техніку. Вийти з позицій нам довелося не через наближення російської піхоти, а саме через активність дронів", — пояснила Михайлова.

Вона додає, що навіть за значної відстані від лінії зіткнення дрони блокують будь-які логістичні операції — неможливо ні заїхати, ні виїхати, ні розгорнути пункт. Навіть після переміщення стабілізаційного пункту проблема з безпілотниками залишається актуальною.

"Ми змушені ховатися в укриттях, закопуватися в землю, оскільки постійний контроль FPV не дозволяє безпечної роботи. Це значно ускладнює нашу логістику, створює додаткове навантаження на сили та ресурси", — підсумувала керівниця медичної служби "Ульф".

