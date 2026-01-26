Путін наказав побудувати собі безліч бункерів: стало відомо про панічний страх диктатора

Російський диктатор Володимир Путін продовжує підвищувати рівень своєї безпеки, створюючи бункери практично в усіх доступних місцях. Про це під час онлайн-чат-інтерв’ю на Главреді розповіла колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова.

Фото: з відкритих джерел

За її словами, мова йде не про одиничні споруди.

"Я вже не можу уявити, де у нього немає бункера — вони розташовані по всьому периметру. Він збудував підземні комплекси навіть під Костянтинівським палацом, у районах із високою водою, на Балтиці. Основний профіль Беглова — саме бункери та тунелі. Тільки він міг займатися їх обслуговуванням у місцях, де розташування суперечить природним умовам. Путін риє бункери скрізь", — наголошує Максакова.

Відомо, що під час будівництва одного з бункерів на Алтаї прокладали широкосмугові магістралі, вартість одного кілометра яких дорівнювала річному бюджету всього регіону. "Там навіть відкривали окремі заводи, щоб виготовляти все необхідне для підземних комплексів Путіна", — додає колишня депутатка.

Максакова вважає, що страх перед відповідальністю за відновлення лабораторії отрут, закритої ще за часів Єльцина, змушує диктатора ретельно захищатися. Вона зазначає, що Путін постійно займався рецептами отруйних речовин, організацією масових вбивств та агресією проти інших держав.

"Він боїться відповіді і підозрює, що всі навколо також можуть прагнути вбивати. Тому бункери розташовані під кожною його резиденцією та на кожному кроці. Але не варто забувати про успішні операції, як, наприклад, ізраїльська спецоперація проти Насралли — бункери не є непереборною перешкодою, якщо діяти креативно", — резюмувала Максакова.

Як вже писали "Коментарі", Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи дозволило російській делегації знову брати участь у роботі органу. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму дописі.