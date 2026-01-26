logo

Путин приказал построить себе множество бункеров: стало известно о паническом страхе диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин приказал построить себе множество бункеров: стало известно о паническом страхе диктатора

Сообщают, что для постройки бункера на Алтае прокладывали широкополосные магистрали, стоимость одного километра которых равнялась годовому бюджету всего региона.

26 января 2026, 14:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин продолжает повышать уровень безопасности, создавая бункеры практически во всех доступных местах. Об этом во время онлайн-чат-интервью на Главреде рассказала бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

Путин приказал построить себе множество бункеров: стало известно о паническом страхе диктатора

Фото: из открытых источников

По ее словам, речь идет не о единичных постройках.

"Я уже не могу представить, где у него нет бункера – они расположены по всему периметру. Он построил подземные комплексы даже под Константиновским дворцом в районах с высокой водой на Балтике. Основной профиль Беглова – именно бункеры и тоннели. Только он мог заниматься их обслуживанием в местах, где расположение противоречит природным условиям. Путин роет бункеры везде", — отмечает Максакова.

Известно, что при строительстве одного из бункеров на Алтае прокладывали широкополосные магистрали, стоимость одного километра которых равнялась годовому бюджету всего региона. "Там даже открывали отдельные заводы, чтобы производить все необходимое для подземных комплексов Путина", — добавляет бывший депутат.

Максакова считает, что страх перед ответственностью за восстановление лаборатории ядов, закрытой еще при Ельцине, заставляет диктатора тщательно защищаться. Она отмечает, что Путин постоянно занимался рецептами отравляющих веществ, организацией массовых убийств и агрессией против других государств.

"Он боится ответа и подозревает, что все вокруг тоже могут стремиться убивать. Поэтому бункеры расположены под каждой его резиденцией и на каждом шагу. Но не стоит забывать об успешных операциях, как, например, израильская спецоперация против Насраллы — бункеры не являются непреодолимым препятствием, если действовать креативно", — резюмировала Максакова.

Как уже писали "Комментарии", Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы разрешило российской делегации снова участвовать в работе органа. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем сообщении.



