Все становится только хуже: озвучена шокирующая правда о реальном положении дел на фронте

Российские кафиры продолжают усиливать давление на украинских защитников, и остановки наступления пока не предвидится. Несмотря на активизацию переговоров о мире, ситуация на фронте остается критической. Эвакуация осложнена, а пехотинцы вынуждены долгое время находиться на позициях под постоянной угрозой.

Фото: из открытых источников

Руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова рассказала 24 каналу, что наблюдается четкая тенденция к ухудшению ситуации. Даже на неподконтрольных россиянам населенных пунктах находиться сложно из-за логистических ограничений и активности врага.

К примеру, такие населенные пункты как Новопавловка, Межевая и Покровск остаются под контролем Украины. Однако доехать туда или находиться на этих территориях практически невозможно из-за активного использования российских беспилотников.

По сравнению с прошлым годом враг значительно преобладает в воздухе. РФ активно применяет ударные дроны, такие как "Шахеды" и FPV, летающие над украинскими позициями практически беспрепятственно. Это создает существенные проблемы для работы и передвижения военных и медицинских подразделений.

"Когда мы еще стояли стабпунктом в Межовой, это было в 20–25 км от линии фронта. FPV летали над нашим пунктом и уничтожали технику. Выйти с позиций нам пришлось не из-за приближения российской пехоты, а именно из-за активности дронов", – пояснила Михайлова.

Она добавляет, что даже при значительном расстоянии от линии столкновения дроны блокируют какие-либо логистические операции — невозможно ни заехать, ни уехать, ни развернуть пункт. Даже после перемещения стабилизационного пункта проблема с беспилотниками остается актуальной.

"Мы вынуждены прятаться в укрытиях, зарываться в землю, поскольку постоянный контроль FPV не позволяет безопасной работе. Это значительно усложняет нашу логистику, создает дополнительную нагрузку на силы и ресурсы", — подытожила руководительница медицинской службы "Ульф".

