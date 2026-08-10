«Все полетить у нас»: по Україні запускатимуть рекордну кількість балістики

Російські окупаційні війська мають намір наростити свої спроможності до масштабного удару та здійснювати одночасний запуск до 200 балістичних ракет. Про це в інтерв'ю виданню Associated Press попередив командир Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Окрім накопичення ракетного озброєння, ворог суттєво активізував використання безпілотників. За словами командира, щільність застосування реактивних дронів-камікадзе типу Shahed, перехоплення яких створює для українських захисників серйозні труднощі, за останні тижні підскочила у два з половиною рази.

Ситуація з балістичним озброєнням залишається ще критичнішою. Наразі російський військово-промисловий комплекс дає можливість загарбникам запускати одночасно до 77 балістичних ракет, проте зупинятися на цьому в Москві не збираються. Такі плани агресора б'ють по найболючішому місцю оборони України, оскільки запаси дефіцитних ракет-перехватчиків для американських комплексів Patriot стрімко вичерпуються.

"Навіть якщо вони реалізують хоча б половину з цього, все це полетить у нас", — наголосив Роберт Бровді, оцінюючи масштаби потенційної небезпеки для українських міст.

Він підкреслив, що пасивна оборона та намагання збити все в небі не розв'яжуть проблему повністю. На думку очільника Сил безпілотних систем, єдиний дієвий метод зменшити ракетний потенціал ворога — "це завдавати ударів по кожному підприємству, яке бере участь у виготовленні такого озброєння".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий політичний аналітик та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович спрогнозував новий етап війни, який характеризуватиметься взаємним знищенням промисловості та логістичних вузлів. На його думку, громадянам варто змінити психологічне сприйняття реальності, оскільки недоторканних об'єктів в тилу більше не залишиться.