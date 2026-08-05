«Розвалять усе»: Арестович закликав українців відкинути ілюзії та готуватися до тотального перезапуску

Відомий політичний аналітик та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович спрогнозував новий етап війни, який характеризуватиметься взаємним знищенням промисловості та логістичних вузлів. На його думку, громадянам варто змінити психологічне сприйняття реальності, оскільки недоторканних об'єктів в тилу більше не залишиться.

Олексій Арестович

Експерт переконаний, що логіка бойових дій неминуче веде до руйнування колишньої інфраструктури по обидва боки кордону.

"Кампанія із взаємного виносу виробництва та складування, — пояснює Арестович, — призведе до того, що основне виробництво в Україні переїде за кордон".

При цьому склади та розподільчі центри всередині країни будуть змушені перейти у дрібні, децентралізовані форми. Проте аналітик заспокоює, що українському бізнесу адаптуватися буде значно простіше, ніж ворогу. На відміну від України, у РФ "все надцентралізовано і з перенесенням за кордон — великі проблеми через санкції".

Головний посил блогера полягає в тому, що триматися за минулий побут і сподіватися перечекати обстріли — це шлях до психологічного вигорання.

"Чим більше ви психологічно зосереджуєтеся на "побільше б уціліло", — попереджає експерт, — тим більше у вас буде проблем з об'єктивною реальністю і від'їжджатиме психіка".

Замість цього він радить прийняти неминучість глобальних змін, адже "розвалять усе", і недоторканних сфер просто не залишиться. На його думку, народами наразі керують не продумані стратегії, а глибинні архетипи, яскравим проявом яких є те, що "росіяни (по обидва боки) не здаються".

Єдиним виходом із цієї ситуації є повна переоцінка цінностей та фокус на майбутньому відновленні, а не на поточному збереженні майна.

"Чим раніше ви переключитеся з "...нехай побільше уціліє від колишнього життя" на "нічого не уціліє і все заново", — підкреслює аналітик, — тим більше буде здоров'я і тим більше побачите нових можливостей".

Арестович резюмує, що фінальна битва йде не за збереження речей, а за те, хто опиниться у якісніших умовах на момент завершення бойових дій. У України тут очевидна перевага, адже країна стане важливою частиною європейської безпеки та отримає інвестиції, тоді як агресор залишиться в ізоляції. Свій емоційний заклик до фундаментального вибору експерт завершив відомим прислів'ям: "Згорів сарай, гори й хата".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі російські окупанти завдали масованого удару по Києву та області. Загинуло щонайменше 17 людей, десятки поранених.