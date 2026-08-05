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«Розвалять усе»: Арестович закликав українців відкинути ілюзії та готуватися до тотального перезапуску

Прогноз Олексія Арестовича: виробництво переїде за кордон, а Росія залишиться біля розбитого корита

5 серпня 2026, 11:41
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Недилько Ксения

Відомий політичний аналітик та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович спрогнозував новий етап війни, який характеризуватиметься взаємним знищенням промисловості та логістичних вузлів. На його думку, громадянам варто змінити психологічне сприйняття реальності, оскільки недоторканних об'єктів в тилу більше не залишиться.

«Розвалять усе»: Арестович закликав українців відкинути ілюзії та готуватися до тотального перезапуску

Олексій Арестович

Експерт переконаний, що логіка бойових дій неминуче веде до руйнування колишньої інфраструктури по обидва боки кордону.

"Кампанія із взаємного виносу виробництва та складування, — пояснює Арестович, — призведе до того, що основне виробництво в Україні переїде за кордон".

При цьому склади та розподільчі центри всередині країни будуть змушені перейти у дрібні, децентралізовані форми. Проте аналітик заспокоює, що українському бізнесу адаптуватися буде значно простіше, ніж ворогу. На відміну від України, у РФ "все надцентралізовано і з перенесенням за кордон — великі проблеми через санкції".

Головний посил блогера полягає в тому, що триматися за минулий побут і сподіватися перечекати обстріли — це шлях до психологічного вигорання.

"Чим більше ви психологічно зосереджуєтеся на "побільше б уціліло", — попереджає експерт, — тим більше у вас буде проблем з об'єктивною реальністю і від'їжджатиме психіка".

Замість цього він радить прийняти неминучість глобальних змін, адже "розвалять усе", і недоторканних сфер просто не залишиться. На його думку, народами наразі керують не продумані стратегії, а глибинні архетипи, яскравим проявом яких є те, що "росіяни (по обидва боки) не здаються".

Єдиним виходом із цієї ситуації є повна переоцінка цінностей та фокус на майбутньому відновленні, а не на поточному збереженні майна.

"Чим раніше ви переключитеся з "...нехай побільше уціліє від колишнього життя" на "нічого не уціліє і все заново", — підкреслює аналітик, — тим більше буде здоров'я і тим більше побачите нових можливостей".

Арестович резюмує, що фінальна битва йде не за збереження речей, а за те, хто опиниться у якісніших умовах на момент завершення бойових дій. У України тут очевидна перевага, адже країна стане важливою частиною європейської безпеки та отримає інвестиції, тоді як агресор залишиться в ізоляції. Свій емоційний заклик до фундаментального вибору експерт завершив відомим прислів'ям: "Згорів сарай, гори й хата".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі російські окупанти завдали масованого удару по Києву та області. Загинуло щонайменше 17 людей, десятки поранених.



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