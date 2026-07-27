Атака РФ 24 липня: у суді вимагають арешту організатора виставки (ФОТО)

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Недилько Ксения
Жертв чергового воєнного злочину російських окупантів на території Київської області стало більше. Лікарям не вдалося врятувати життя одного з поранених під час ворожого обстрілу, що стався 24 липня.
Фото з відкритих джерел
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, від важких травм у медичному закладі помер 66-річний громадянин України. Чоловік мав особливий міжнародний статус.
Через смерть дипломата загальний масштаб трагедії став іще більшим. У правоохоронних органах підкреслили:
Паралельно з цим тривають процесуальні дії щодо притягнення до відповідальності осіб, чия діяльність могла призвести до трагічних наслідків. Наразі увага правоохоронців прикута до судового засідання, де вирішується доля фігуранта кримінального провадження.
Розслідування обставин події та супровідних безпекових порушень під час проведення масового заходу перебуває під особливим контролем правоохоронних органів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після російського ракетного удару по виставці озброєння під Києвом, що відбувся 24 липня, керівник Офісу президента Кирило Буданов вимагав персональної відповідальності для всіх, хто організував захід та погодив його проведення. За його словами, за умов повномасштабної війни питання безпеки не можуть відходити на другий план.