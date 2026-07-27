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Атака РФ 24 липня: у суді вимагають арешту організатора виставки (ФОТО)

Кількість загиблих через обстріл Київщини збільшилася, а підозрюваному обирають запобіжний захід

27 липня 2026, 12:20
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Недилько Ксения

Жертв чергового воєнного злочину російських окупантів на території Київської області стало більше. Лікарям не вдалося врятувати життя одного з поранених під час ворожого обстрілу, що стався 24 липня.

Атака РФ 24 липня: у суді вимагають арешту організатора виставки (ФОТО)

Фото з відкритих джерел

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, від важких травм у медичному закладі помер 66-річний громадянин України. Чоловік мав особливий міжнародний статус.

Атака РФ 24 липня: у суді вимагають арешту організатора виставки (ФОТО) - фото 2

"Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, — розповіли у відомстві, розкриваючи деталі про особу загиблого, — громадянин України, дипломат Мальтійського ордену".

Через смерть дипломата загальний масштаб трагедії став іще більшим. У правоохоронних органах підкреслили:

"Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11, — резюмували у прокуратурі, додавши слова підтримки родинам постраждалих. — Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким всіх загиблих".

Паралельно з цим тривають процесуальні дії щодо притягнення до відповідальності осіб, чия діяльність могла призвести до трагічних наслідків. Наразі увага правоохоронців прикута до судового засідання, де вирішується доля фігуранта кримінального провадження.

Атака РФ 24 липня: у суді вимагають арешту організатора виставки (ФОТО) - фото 2

"Просто зараз суд обирає підозрюваному, організатору виставки, запобіжний захід, — констатували в Офісі Генпрокурора, окресливши безкомпромісну позицію сторони обвинувачення. — Прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, наполягає на триманні під вартою без права внесення застави".

Розслідування обставин події та супровідних безпекових порушень під час проведення масового заходу перебуває під особливим контролем правоохоронних органів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після російського ракетного удару по виставці озброєння під Києвом, що відбувся 24 липня, керівник Офісу президента Кирило Буданов вимагав персональної відповідальності для всіх, хто організував захід та погодив його проведення. За його словами, за умов повномасштабної війни питання безпеки не можуть відходити на другий план.



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