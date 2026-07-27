Атака РФ 24 июля: в суде требуют ареста организатора выставки (ФОТО)

Жертв очередного военного преступления российских оккупантов на территории Киевской области стало больше. Врачам не удалось спасти жизнь одного из раненых во время вражеского обстрела, произошедшего 24 июля.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, от тяжелых травм в медицинском учреждении скончался 66-летний гражданин Украины. У мужчины был особый международный статус.

"В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, — рассказали в ведомстве, раскрывая детали о личности погибшего, — гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена".

Из-за смерти дипломата общий масштаб трагедии стал еще больше. В правоохранительных органах подчеркнули:

"Таким образом общее количество жертв вражеской атаки увеличилось до 11, — резюмировали в прокуратуре, добавив слова поддержки семьям пострадавших. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким всех погибших".

Параллельно с этим продолжаются процессуальные действия по привлечению к ответственности лиц, деятельность которых могла привести к трагическим последствиям. Пока внимание правоохранителей приковано к судебному заседанию, где решается судьба фигуранта уголовного производства.

"Просто сейчас суд выбирает подозреваемому, организатору выставки, меру пресечения, — констатировали в Офисе Генпрокурора, очертив бескомпромиссную позицию стороны обвинения. — Прокуратура, учитывая все имеющиеся риски, настаивает на содержании под стражей без права внесения залога".

Расследование обстоятельств происшествия и сопутствующих нарушений безопасности во время проведения массового мероприятия находится под особым контролем правоохранительных органов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после состоявшегося 24 июля российского ракетного удара по выставке вооружения под Киевом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов потребовал персональной ответственности для всех, кто организовал мероприятие и согласовал его проведение. По его словам, в условиях полномасштабной войны вопросы безопасности не могут отходить на второй план.