Після удару по виставці зброї Буданов озвучив жорстку вимогу

Після російського ракетного удару по виставці озброєння під Києвом, що відбувся 24 липня, керівник Офісу президента Кирило Буданов вимагав персональної відповідальності для всіх, хто організував захід та погодив його проведення. За його словами, за умов повномасштабної війни питання безпеки не можуть відходити на другий план.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Буданов нагадав, що на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки. Він висловив співчуття сім'ям жертв і побажав якнайшвидшого одужання пораненим, зазначивши, що лікарі продовжують боротися за життя кожного потерпілого.

За словами голови ВП, російські війська навмисно обрали момент для удару, коли в українській столиці були іноземні делегації. Він назвав те, що сталося, свідомим актом терору і черговим військовим злочином Росії проти мирного населення.

Водночас Буданов наголосив, що відповідальність лежить не лише на державі-агресорі. Він заявив, що організатори масових заходів та посадові особи, які дають дозвіл на їхнє проведення, мають особисто відповідати за безпеку людей. Якщо гарантувати захист неможливо, такі події, на його думку, не повинні проводитись зовсім.

Керівник Офісу президента наголосив, що трагедія має стати останнім подібним уроком для чиновників та організаторів. Він закликав переглянути підходи до проведення заходів поблизу столиці та інших регіонів, які регулярно зазнають російських атак.

Після удару продовжується розслідування обставин трагедії. Правоохоронні органи встановлюють усі деталі того, що сталося, а влада аналізує, чи були дотримані необхідні вимоги безпеки при організації виставки.

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