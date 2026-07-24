Две баллистические ракеты и десятки жертв: появились новые подробности удара по полигону в Киевской области

В Киевской области продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара, нанесенного 24 июля. По обновленным данным Киевской областной военной администрации, самые тяжелые последствия зафиксированы в Бучанском районе, где баллистическая ракета попала по территории частного полигона.

Удар по полигону в Киевской области. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, в результате атаки погибли шесть человек, еще десятки получили ранения разной степени тяжести. На месте трагедии продолжают работать спасатели, медики, стражи порядка и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара и уточняют окончательное количество пострадавших.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, по предварительным данным, российские войска выпустили по полигону две баллистические ракеты. В то же время, он подчеркнул, что эта информация еще проверяется.

В ОВА отмечают, что удар был нанесен во время проведения мероприятий на территории частного полигона. Именно этот факт, вероятно, привел к множеству жертв и раненых.

Правоохранительные органы и соответствующие службы устанавливают все обстоятельства трагедии, а также характер мероприятия, которое проходило на объекте в момент атаки. В то же время власти призывают граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сообщения о последствиях российского удара.

Очередной обстрел Киевщины в очередной раз показал, что Россия продолжает применять баллистическое вооружение для атак по территории Украины, создавая смертельную угрозу даже регионам, которые находятся далеко от линии фронта.

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