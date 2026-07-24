logo

BTC/USD

64970

ETH/USD

1880.7

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Две баллистические ракеты и десятки жертв: появились новые подробности удара по полигону в Киевской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Две баллистические ракеты и десятки жертв: появились новые подробности удара по полигону в Киевской области

Власти подтвердили гибель шести человек, а Воздушные силы сообщили, что Россия могла применить две баллистические ракеты по объекту в Бучанском районе

24 июля 2026, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Киевской области продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара, нанесенного 24 июля. По обновленным данным Киевской областной военной администрации, самые тяжелые последствия зафиксированы в Бучанском районе, где баллистическая ракета попала по территории частного полигона.

Две баллистические ракеты и десятки жертв: появились новые подробности удара по полигону в Киевской области

Удар по полигону в Киевской области. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, в результате атаки погибли шесть человек, еще десятки получили ранения разной степени тяжести. На месте трагедии продолжают работать спасатели, медики, стражи порядка и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара и уточняют окончательное количество пострадавших.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, по предварительным данным, российские войска выпустили по полигону две баллистические ракеты. В то же время, он подчеркнул, что эта информация еще проверяется.

В ОВА отмечают, что удар был нанесен во время проведения мероприятий на территории частного полигона. Именно этот факт, вероятно, привел к множеству жертв и раненых.

Правоохранительные органы и соответствующие службы устанавливают все обстоятельства трагедии, а также характер мероприятия, которое проходило на объекте в момент атаки. В то же время власти призывают граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сообщения о последствиях российского удара.

Очередной обстрел Киевщины в очередной раз показал, что Россия продолжает применять баллистическое вооружение для атак по территории Украины, создавая смертельную угрозу даже регионам, которые находятся далеко от линии фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало – ужасные кадры после прилетов в Киевскую область: Зеленский срочно обратился к союзникам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kyivoda/52859
Теги:

Новости

Все новости