Дві балістичні ракети і десятки жертв: з'явилися нові подробиці удару по полігону на Київщині

У Київській області триває ліквідація наслідків російського ракетного удару, завданого 24 липня. За оновленими даними Київської обласної військової адміністрації, найтяжчі наслідки зафіксовані у Бучанському районі, де балістична ракета влучила по території приватного полігону.

Удар по полігону у Київській області. Фото: з відкритих джерел

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару та уточнюють остаточну кількість потерпілих.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, за попередніми даними, російські війська випустили по полігону дві балістичні ракети. Водночас він наголосив, що ця інформація ще перевіряється.

В ОВА зазначають, що удар було завдано під час проведення заходів на території приватного полігону. Саме цей факт, ймовірно, призвів до великої кількості жертв і поранених.

Наразі правоохоронні органи та відповідні служби встановлюють усі обставини трагедії, а також характер заходу, який проходив на об'єкті в момент атаки. Водночас влада закликає громадян довіряти лише офіційній інформації та не поширювати неперевірені повідомлення щодо наслідків російського удару.

Черговий обстріл Київщини вкотре засвідчив, що Росія продовжує застосовувати балістичне озброєння для атак по території України, створюючи смертельну загрозу навіть для регіонів, які розташовані далеко від лінії фронту.

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