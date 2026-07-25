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После удара по выставке оружия Буданов озвучил жесткое требование

Кирилл Буданов заявил, что организаторы и чиновники, разрешившие проведение мероприятия, обязаны лично отвечать за безопасность участников во время войны

25 июля 2026, 11:34
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Кравцев Сергей

После российского ракетного удара по выставке вооружения под Киевом, произошедшего 24 июля, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов потребовал персональной ответственности для всех, кто организовал мероприятие и согласовал его проведение. По его словам, в условиях полномасштабной войны вопросы безопасности не могут отходить на второй план.

После удара по выставке оружия Буданов озвучил жесткое требование

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Буданов напомнил, что в Киевской области объявлен день траура по погибшим в результате атаки. Он выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления раненым, отметив, что врачи продолжают бороться за жизнь каждого пострадавшего.

По словам главы ОП, российские войска намеренно выбрали момент для удара, когда в украинской столице находились иностранные делегации. Он назвал произошедшее сознательным актом террора и очередным военным преступлением России против мирного населения.

Вместе с тем Буданов подчеркнул, что ответственность лежит не только на государстве-агрессоре. Он заявил, что организаторы массовых мероприятий и должностные лица, которые дают разрешение на их проведение, должны лично отвечать за безопасность людей. Если гарантировать защиту невозможно, такие события, по его мнению, не должны проводиться вовсе.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что трагедия должна стать последним подобным уроком для чиновников и организаторов. Он призвал пересмотреть подходы к проведению мероприятий вблизи столицы и других регионов, которые регулярно подвергаются российским атакам.

После удара продолжается расследование обстоятельств трагедии. Правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего, а власти анализируют, были ли соблюдены необходимые требования безопасности при организации выставки.

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Источник: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/690
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