«Развалят все»: Арестович призвал украинцев отбросить иллюзии и готовиться к тотальному перезапуску

Известный политический аналитик и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович спрогнозировал новый этап войны, который будет характеризован взаимным уничтожением промышленности и логистических узлов. По его мнению, гражданам следует изменить психологическое восприятие реальности, поскольку неприкосновенных объектов в тылу больше не останется.

Алексей Арестович

Эксперт убежден, что логика боевых действий неизбежно ведет к разрушению прежней инфраструктуры с обеих сторон границы.

"Компания по взаимному выносу производства и складирования, – объясняет Арестович, – приведет к тому, что основное производство в Украине переедет за границу".

При этом склады и распределительные центры внутри страны будут вынуждены перейти в мелкие децентрализованные формы. Однако аналитик успокаивает, что украинскому бизнесу адаптироваться будет гораздо проще, чем врагу. В отличие от Украины, в РФ "все сверхцентрализовано и с переносом за границу — большие проблемы из-за санкций".

Главный посыл блогера состоит в том, что держаться за прошлый быт и надеяться переждать обстрелы – это путь к психологическому выгоранию.

"Чем больше вы психологически сосредотачиваетесь на "побольше бы уцелело", — предупреждает эксперт, — тем больше у вас будет проблем с объективной реальностью и будет уезжать психика".

Вместо этого он советует принять неизбежность глобальных перемен, ведь "развалят все", и неприкосновенных сфер просто не останется. По его мнению, народами руководят не продуманные стратегии, а глубинные архетипы, ярким проявлением которых является то, что "русские (по обе стороны) не сдаются".

Единственным выходом из этой ситуации является полная переоценка ценностей и фокус на предстоящем восстановлении, а не на сохранении имущества.

"Чем раньше вы переключитесь с "...пусть побольше уцелеет от прежней жизни" на "ничего не уцелеет и все заново", — подчеркивает аналитик, — тем больше будет здоровья и тем более увидите новые возможности".

Арестович резюмирует, что финальное сражение идет не за сохранность вещей, а за то, кто окажется в более качественных условиях на момент завершения боевых действий. У Украины здесь очевидно преимущество, ведь страна станет важной частью европейской безопасности и получит инвестиции, в то время как агрессор останется в изоляции. Свой эмоциональный призыв к фундаментальному выбору эксперт завершил известной пословицей: "Сгорел сарай, гори и хата".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и области. Погибли по меньшей мере 17 человек, десятки раненых.