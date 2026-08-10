«Все полетит в нас»: по Украине будут запускать рекордное количество баллистики

Российские оккупационные войска намерены нарастить свои способности к масштабному удару и производить одновременный запуск до 200 баллистических ракет. Об этом в интервью изданию Associated Press предупредил командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Кроме накопления ракетного вооружения враг существенно активизировал использование беспилотников. По словам командира, плотность применения реактивных дронов-камикадзе типа Shahed, перехват которых создает для украинских защитников серьезные трудности, за последние недели подскочила в два с половиной раза.

Ситуация с баллистическим вооружением остается еще более критической. В настоящее время российский военно-промышленный комплекс позволяет захватчикам запускать одновременно до 77 баллистических ракет, однако останавливаться на этом в Москве не собираются. Такие планы агрессора бьют по самому болезненному месту обороны Украины, поскольку запасы дефицитных ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot стремительно иссякают.

"Даже если они реализуют хотя бы половину из этого, все это полетит в нас", — подчеркнул Роберт Бровди, оценивая масштабы потенциальной опасности для украинских городов.

Он подчеркнул, что пассивная оборона и попытки сбить все в небе не решат проблему полностью. По мнению главы Сил беспилотных систем, единственный действенный метод уменьшить ракетный потенциал врага — "это наносить удары по каждому предприятию, участвующему в изготовлении такого вооружения".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в известный политический аналитик и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович спрогнозировал новый этап войны, который будет характеризоваться взаимным уничтожением промышленности и логистических узлов. По его мнению, гражданам следует изменить психологическое восприятие реальности, поскольку неприкосновенных объектов в тылу больше не останется.