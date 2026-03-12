Російська пропаганда активно поширює меседжі, що війна нібито скоро завершиться. Відомі ведучі, як Ольга Скабєєва, стверджують, що Україна нібито наближається до прийняття умов мирного плану, а Володимир Соловйов запевняє, що Росія начебто здобуває перемогу. Однак насправді прагнення Кремля переконати суспільство у "успішності" кампанії свідчить про серйозні проблеми в планах Путіна та невдачі на полі бою.

Фото: з відкритих джерел

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук пояснив, що Москва хотіла б припинення програми PURL, у межах якої Європа постачає Україні американську зброю. Росія вважає це одним із ключових механізмів, щоб чинити тиск на Україну.

Ткачук зазначив, що хоча наша країна залежить від міжнародної підтримки, приблизно половина застосовуваної на фронті зброї та техніки виготовлена в Україні. За словами заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси, це підкреслює важливість збереження фінансування національних оборонних проєктів, які підвищують боєздатність ЗСУ.

Коли росіяни не можуть досягти успіху у відкритих бойових діях, вони активно використовують інші форми гібридної війни. Це включає дипломатичний, економічний та політичний тиск на Україну та її партнерів. Зокрема, у дипломатичній площині Москва намагається вплинути на колишніх і чинних американських політиків, переконуючи їх зменшити підтримку України. Ткачук зауважив, що хоч допомога з боку США зараз і не така масштабна, як за попередньої адміністрації, вона все ще присутня через різні програми та механізми, зокрема через PURL.

Як вже писали "Коментарі", Сили оборони України продовжують активно завдавати втрат російським окупантам, особливо артилерійським підрозділам. За останній час фіксується безпрецедентна кількість знищеної ворожої техніки, що суттєво послаблює позиції противника, стверджує військовий експерт Іван Тимочко.