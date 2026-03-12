Такої халепи ворог не знав давно: стало відомо про повний провал Путіна на півдні України

Сили оборони України продовжують активно завдавати втрат російським окупантам, особливо артилерійським підрозділам. За останній час фіксується безпрецедентна кількість знищеної ворожої техніки, що суттєво послаблює позиції противника, стверджує військовий експерт Іван Тимочко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, раніше російські війська концентрували потужні артилерійські сили в Запорізькій області для просування на фронті. Нині ці підрозділи поступово знищуються під ударами українських військ, а контратаки ЗСУ дають помітний ефект. Зокрема, 10 березня українські захисники ліквідували 61 ворожу артилерійську систему, а день перед цим – 73 одиниці. Таких масштабних втрат противник не зазнавав давно.

Тимочко також підкреслив, що Україна активно готується до можливого російського наступу, який запланований на весну та літо. Попри те що окупанти не відмовляться від своїх планів, їхні позиції будуть послаблені, а деякі операції доведеться коригувати. У певних напрямках росіяни будуть змушені раніше за план мобілізувати резерви, що знижує їхню гнучкість і боєздатність.

Крім артилерії, українські війська завдають ударів по промисловому потенціалу ворога. Яскравим прикладом став масований удар крилатими ракетами по заводу "Кремній Ел" у Брянську. Це не були поодинокі атаки дроном, а скоординована операція, яка завдала серйозного удару по виробничих потужностях російської армії. Такі дії суттєво зменшують здатність ворога відновлювати техніку та ведуть до довгострокового ослаблення його сил.

Як вже писали "Коментарі", експерт з міжнародних відносин Джанфер Балчик, полковник у відставці та аналітик, у коментарі для Укрінформу підкреслив, що затягування війни Росії проти України та можливий зрив переговорів створюють серйозну загрозу безпеці не лише Європи, а й усього світу.