logo_ukra

BTC/USD

70366

ETH/USD

2064.23

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Такої халепи ворог не знав давно: стало відомо про повний провал Путіна на півдні України
commentss НОВИНИ Всі новини

Такої халепи ворог не знав давно: стало відомо про повний провал Путіна на півдні України

ЗСУ ефективно знищують російську артилерію, ліквідуючи по кілька десятків одиниць щодня

12 березня 2026, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сили оборони України продовжують активно завдавати втрат російським окупантам, особливо артилерійським підрозділам. За останній час фіксується безпрецедентна кількість знищеної ворожої техніки, що суттєво послаблює позиції противника, стверджує військовий експерт Іван Тимочко.

Такої халепи ворог не знав давно: стало відомо про повний провал Путіна на півдні України

Фото: з відкритих джерел

За його словами, раніше російські війська концентрували потужні артилерійські сили в Запорізькій області для просування на фронті. Нині ці підрозділи поступово знищуються під ударами українських військ, а контратаки ЗСУ дають помітний ефект. Зокрема, 10 березня українські захисники ліквідували 61 ворожу артилерійську систему, а день перед цим – 73 одиниці. Таких масштабних втрат противник не зазнавав давно.

Тимочко також підкреслив, що Україна активно готується до можливого російського наступу, який запланований на весну та літо. Попри те що окупанти не відмовляться від своїх планів, їхні позиції будуть послаблені, а деякі операції доведеться коригувати. У певних напрямках росіяни будуть змушені раніше за план мобілізувати резерви, що знижує їхню гнучкість і боєздатність.

Крім артилерії, українські війська завдають ударів по промисловому потенціалу ворога. Яскравим прикладом став масований удар крилатими ракетами по заводу "Кремній Ел" у Брянську. Це не були поодинокі атаки дроном, а скоординована операція, яка завдала серйозного удару по виробничих потужностях російської армії. Такі дії суттєво зменшують здатність ворога відновлювати техніку та ведуть до довгострокового ослаблення його сил.

Як вже писали "Коментарі", експерт з міжнародних відносин Джанфер Балчик, полковник у відставці та аналітик, у коментарі для Укрінформу підкреслив, що затягування війни Росії проти України та можливий зрив переговорів створюють серйозну загрозу безпеці не лише Європи, а й усього світу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини