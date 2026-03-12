Такой передряги враг не знал давно: стало известно о полном провале Путина на юге Украины

Силы обороны Украины продолжают активно наносить урон российским оккупантам, особенно артиллерийским подразделениям. В последнее время фиксируется беспрецедентное количество уничтоженной вражеской техники, что существенно ослабляет позиции противника, утверждает военный эксперт Иван Тимочко.

По его словам, ранее российские войска концентрировали сильные артиллерийские силы в Запорожской области для продвижения на фронте. В настоящее время эти подразделения постепенно уничтожаются под ударами украинских войск, а контратаки ВСУ дают заметный эффект. В частности, 10 марта украинские защитники ликвидировали 61 вражескую артиллерийскую систему, а день до этого – 73 единицы. Таких масштабных потерь противник не нес давно.

Тимочко также подчеркнул, что Украина активно готовится к возможному российскому наступлению, которое запланировано на весну и лето. Несмотря на то, что оккупанты не откажутся от своих планов, их позиции будут ослаблены, а некоторые операции придется корректировать. В определенных направлениях россияне будут вынуждены раньше плана мобилизовать резервы, что снижает их гибкость и боеспособность.

Кроме артиллерии, украинские войска наносят удары по промышленному потенциалу врага. Ярким примером стал массированный удар крылатыми ракетами по заводу Кремний Эл в Брянске. Это не были единичные атаки дроном, а скоординированная операция, нанесшая серьезный удар по производственным мощностям российской армии. Такие действия существенно сокращают способность врага восстанавливать технику и ведут к долгосрочному ослаблению его сил.

