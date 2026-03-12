Про мирну угоду вже не йдеться: українців приголомшили реальним варіантом закінчення війни

Експерт з міжнародних відносин Джанфер Балчик, полковник у відставці та аналітик, у коментарі для Укрінформу підкреслив, що затягування війни Росії проти України та можливий зрив переговорів створюють серйозну загрозу безпеці не лише Європи, а й усього світу.

Фото: з відкритих джерел

За словами Балчика, на даному етапі досягнення угоди, яка задовольняла б обидві сторони, є надзвичайно складним завданням. Він наголошує, що нинішня ситуація більше схиляється до сценарію, коли перемовини можуть привести до контрольованого припинення вогню, ніж до стабільного мирного договору.

"Ймовірність, що поточні переговори завершаться повноцінною мирною угодою, наразі невисока. Найбільш реалістичним є так званий "заморожений конфлікт", поки не створяться необхідні умови для переговорів. Інший варіант — припинення бойових дій та фактична фіксація лінії фронту", — пояснив він.

Балчик також зауважив, що перемовини мають стратегічне значення не тільки для завершення війни між Україною та Росією, а й для безпеки Чорноморського регіону та формування нової архітектури європейської безпеки. Від успіху або провалу переговорів залежить стабільність не лише у безпосередньому регіоні конфлікту, а й у ширшому глобальному контексті.

Крім того, експерт нагадав, що переговорний процес активно підтримується міжнародними партнерами. Зокрема, 10 березня президент Володимир Зеленський оголосив, що наступний раунд тристоронніх консультацій між Україною, США та Росією планується наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. Це створює шанс знайти нові шляхи для деескалації конфлікту, хоча остаточний результат залишається невизначеним.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський дедалі різкіше висловлює свою позицію щодо дій та підтримки західних партнерів, що, за оцінками експертів, може впливати на відносини України з ключовими союзниками. Такий висновок зробив оглядач видання Politico Джеймі Деттмер, відзначаючи зростання напруженості у публічних заявах глави держави.