Президент України Володимир Зеленський дедалі різкіше висловлює свою позицію щодо дій та підтримки західних партнерів, що, за оцінками експертів, може впливати на відносини України з ключовими союзниками. Такий висновок зробив оглядач видання Politico Джеймі Деттмер, відзначаючи зростання напруженості у публічних заявах глави держави.

Зокрема, останнім часом Зеленський дозволяв собі різкі ремарки як щодо критиків, так і щодо союзників країни. Він дорікав європейським лідерам за повільність у наданні підтримки, обмінювався гострими заявами з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та поставив під сумнів підхід колишнього президента США Дональда Трампа до війни в Україні. За словами аналітиків, така риторика свідчить про зростаюче розчарування українського керівництва у світових переговорах і невизначеності щодо фінансової та військової допомоги.

Джерела, близькі до офісу президента, зазначають, що подібні різкі висловлювання можуть відштовхнути партнерів, від яких Україна залежить у питаннях постачання зброї, фінансування та дипломатичної підтримки. Колишній радник Зеленського з міжнародних питань, який побажав залишитися анонімним, підкреслив, що емоційне розчарування починає проявлятися у публічних заявах глави держави і "призводить до загострення риторики".

"Це замкнуте коло, яке стає саморуйнівним", – додав співрозмовник журналіста.

Аналітик Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Натія Сескурія наголосила, що українському президенту слід дотримуватися обережності у критиці союзників. За її словами, Києву важливо зберегти підтримку всіх партнерів, особливо у взаємодії з Вашингтоном, адже від цього залежить не лише дипломатична, а й практична допомога у війні та фінансах.

