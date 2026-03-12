Може бути кілька разів на рік: Путін знайшов новий спосіб для пекельних атак по Україні

Основним джерелом загрози з морського напрямку для України залишаються російські повітряні атаки. Нещодавно над Азово-Чорноморським регіоном помічали стратегічну авіацію противника, що відбувається дуже рідко – буквально кілька разів на рік. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія використовує як балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму, так і авіацію.

"Навіть кілька днів тому ми спостерігали у повітряному просторі над Азово-Чорноморським регіоном стратегічну авіацію, що відбувається доволі нечасто – буквально кілька разів на рік. І, звісно, це “Калібри”, які запускають з носіїв, здебільшого – у глиб України. Тепер це ще й гіперзвукові ракети, які запускаються з Криму", – зазначив він.

Проте Плетенчук наголосив, що не можна забувати і про інші загрози, зокрема про морські дрони противника, які застосовуються рідко, але все ж залишаються небезпечними.

Ворог обмежений у застосуванні надводних і підводних сил. Зокрема, кораблі, що базуються у Новоросійську, цього місяця лише один раз виходили у море – два підводні човни провели короткі виходи для пуску ракет по Україні. "Якщо раніше підводні човни перебували у морі майже постійно, то зараз такого вже не відбувається", – пояснив речник. За його словами, це може бути пов’язано із збереженням ресурсу техніки, адже субмарини використовуються вже п’ятий рік поспіль, і тривала експлуатація може вплинути на боєздатність.

