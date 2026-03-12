logo_ukra

Може бути кілька разів на рік: Путін знайшов новий спосіб для пекельних атак по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Може бути кілька разів на рік: Путін знайшов новий спосіб для пекельних атак по Україні

Речник повідомив, що кораблі противника, що нині дислокуються в Новоросійську, мають обмежені можливості для застосування

12 березня 2026, 11:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Основним джерелом загрози з морського напрямку для України залишаються російські повітряні атаки. Нещодавно над Азово-Чорноморським регіоном помічали стратегічну авіацію противника, що відбувається дуже рідко – буквально кілька разів на рік. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Може бути кілька разів на рік: Путін знайшов новий спосіб для пекельних атак по Україні

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія використовує як балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму, так і авіацію.

"Навіть кілька днів тому ми спостерігали у повітряному просторі над Азово-Чорноморським регіоном стратегічну авіацію, що відбувається доволі нечасто – буквально кілька разів на рік. І, звісно, це “Калібри”, які запускають з носіїв, здебільшого – у глиб України. Тепер це ще й гіперзвукові ракети, які запускаються з Криму", – зазначив він.

Проте Плетенчук наголосив, що не можна забувати і про інші загрози, зокрема про морські дрони противника, які застосовуються рідко, але все ж залишаються небезпечними.

Ворог обмежений у застосуванні надводних і підводних сил. Зокрема, кораблі, що базуються у Новоросійську, цього місяця лише один раз виходили у море – два підводні човни провели короткі виходи для пуску ракет по Україні. "Якщо раніше підводні човни перебували у морі майже постійно, то зараз такого вже не відбувається", – пояснив речник. За його словами, це може бути пов’язано із збереженням ресурсу техніки, адже субмарини використовуються вже п’ятий рік поспіль, і тривала експлуатація може вплинути на боєздатність.

Як вже писали "Коментарі", почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков висловив гучну та суперечливу думку щодо участі Росії у міжнародному спорті. За його словами, РФ нібито не здійснювала вторгнення в Україну, а тому російські команди несправедливо відсторонені від змагань. При цьому функціонер запропонував Міжнародній федерації футболу (ФІФА) застосувати санкції щодо США та Ізраїлю через їхні військові дії проти Ірану.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
