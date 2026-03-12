Может быть несколько раз в год: Путин нашел новый способ для адских атак по Украине

Основным источником угрозы по морскому направлению для Украины остаются российские воздушные атаки. Недавно над Азово-Черноморским регионом замечали происходящую очень редко стратегическую авиацию противника – буквально несколько раз в год. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Фото: из открытых источников

По его словам, Россия использует как баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма, так и авиацию.

"Даже несколько дней назад мы наблюдали в воздушном пространстве над Азово-Черноморским регионом происходящую довольно редко стратегическую авиацию — буквально несколько раз в год. И, конечно, это "Калибры", которые запускают с носителей, в основном — в глубь Украины. Теперь это еще и гиперзвуковые ракеты, которые запускаются из Крыма,"

Однако Плетенчук подчеркнул, что нельзя забывать и о других угрозах, в частности о морских дронах противника, которые применяются редко, но все же остаются опасными.

Враг ограничен в применении надводных и подводных сил. В частности, корабли, базирующиеся в Новороссийске, в этом месяце только один раз выходили в море – две подлодки провели короткие выходы для пуска ракет по Украине. "Если раньше подлодки находились в море почти постоянно, то сейчас такого уже не происходит", — пояснил спикер. По его словам, это может быть связано с сохранением ресурса техники, ведь субмарины используются уже пятый год, и длительная эксплуатация может повлиять на боеспособность.

