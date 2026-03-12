logo

BTC/USD

69966

ETH/USD

2055.79

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Может быть несколько раз в год: Путин нашел новый способ для адских атак по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Может быть несколько раз в год: Путин нашел новый способ для адских атак по Украине

Спикер сообщил, что корабли противника, ныне дислоцируемые в Новороссийске, имеют ограниченные возможности для применения.

12 марта 2026, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Основным источником угрозы по морскому направлению для Украины остаются российские воздушные атаки. Недавно над Азово-Черноморским регионом замечали происходящую очень редко стратегическую авиацию противника – буквально несколько раз в год. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Может быть несколько раз в год: Путин нашел новый способ для адских атак по Украине

Фото: из открытых источников

По его словам, Россия использует как баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма, так и авиацию.

"Даже несколько дней назад мы наблюдали в воздушном пространстве над Азово-Черноморским регионом происходящую довольно редко стратегическую авиацию — буквально несколько раз в год. И, конечно, это "Калибры", которые запускают с носителей, в основном — в глубь Украины. Теперь это еще и гиперзвуковые ракеты, которые запускаются из Крыма,"

Однако Плетенчук подчеркнул, что нельзя забывать и о других угрозах, в частности о морских дронах противника, которые применяются редко, но все же остаются опасными.

Враг ограничен в применении надводных и подводных сил. В частности, корабли, базирующиеся в Новороссийске, в этом месяце только один раз выходили в море – две подлодки провели короткие выходы для пуска ракет по Украине. "Если раньше подлодки находились в море почти постоянно, то сейчас такого уже не происходит", — пояснил спикер. По его словам, это может быть связано с сохранением ресурса техники, ведь субмарины используются уже пятый год, и длительная эксплуатация может повлиять на боеспособность.

Как уже писали "Комментарии", почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал громкое и противоречивое мнение по поводу участия России в международном спорте. По его словам, РФ якобы не совершала вторжения в Украину, а потому российские команды несправедливо отстранены от соревнований. При этом функционер предложил Международной федерации футбола (ФИФА) применить санкции в отношении США и Израиля из-за военных действий против Ирана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости