Президент Украины Владимир Зеленский все резче высказывает свою позицию по поводу действий и поддержки западных партнеров, что, по оценкам экспертов, может влиять на отношения Украины с ключевыми союзниками. Такой вывод сделал обозреватель издания Politico Джейми Деттмер, отмечая рост напряженности в публичных заявлениях главы государства.

Фото: из открытых источников

В частности, в последнее время Зеленский позволял себе резкие ремарки как в отношении критиков, так и в отношении союзников страны. Он упрекал европейских лидеров за медлительность в оказании поддержки, обменивался острыми заявлениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подверг сомнению подход бывшего президента США Дональда Трампа к войне в Украине. По словам аналитиков, такая риторика свидетельствует о растущем разочаровании украинского руководства в мировых переговорах и неопределенности финансовой и военной помощи.

Источники, близкие к офису президента, отмечают, что подобные резкие высказывания могут оттолкнуть партнеров, от которых Украина зависит в вопросах снабжения оружием, финансированием и дипломатической поддержкой. Бывший советник Зеленского по международным вопросам, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что эмоциональное разочарование начинает проявляться в публичных заявлениях главы государства и "приводит к обострению риторики".

"Это замкнутый круг, который становится саморазрушительным", – добавил собеседник журналиста.

Аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Натия Сескурия подчеркнула, что украинскому президенту следует соблюдать осторожность в критике союзников. По ее словам, Киеву важно сохранить поддержку всех партнеров, особенно во взаимодействии с Вашингтоном, ведь от этого зависит не только дипломатическая, но практическая помощь в войне и финансах.

