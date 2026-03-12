О мирном соглашении речь уже не идет: украинцев ошеломили реальным вариантом окончания войны

Эксперт по международным отношениям Джанфер Балчик, полковник в отставке и аналитик, в комментарии для Укринформа подчеркнул, что затягивание войны России против Украины и возможный срыв переговоров создают серьезную угрозу безопасности не только Европы, но и всего мира.

Фото: из открытых источников

По словам Балчика, на данном этапе достижение соглашения, которое удовлетворяло бы обе стороны, является чрезвычайно сложной задачей. Он отмечает, что нынешняя ситуация больше склоняется к сценарию, когда переговоры могут привести к контролируемому прекращению огня, чем к стабильному мирному договору.

"Вероятность, что текущие переговоры завершатся полноценным мирным соглашением, пока невысока. Наиболее реалистичен так называемый "замороженный конфликт", пока не создадутся необходимые условия для переговоров. Другой вариант — прекращение боевых действий и фактическая фиксация линии фронта", — пояснил он.

Балчик также отметил, что переговоры имеют стратегическое значение не только для завершения войны между Украиной и Россией, но и безопасности Черноморского региона и формирования новой архитектуры европейской безопасности. От успеха или провала переговоров зависит стабильность не только в непосредственном регионе конфликта, но и в более широком глобальном контексте.

Кроме того, эксперт напомнил, что переговорный процесс активно поддерживается международными партнерами. 10 марта президент Владимир Зеленский объявил, что следующий раунд трехсторонних консультаций между Украиной, США и Россией планируется на следующей неделе в Швейцарии или Турции. Это создает шанс найти новые пути деэскалации конфликта, хотя окончательный результат остается неопределенным.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский все резче высказывает свою позицию по поводу действий и поддержки западных партнеров, что, по оценкам экспертов, может влиять на отношения Украины с ключевыми союзниками. Такой вывод сделал обозреватель издания Politico Джейми Деттмер, отмечая рост напряженности в публичных заявлениях главы государства.