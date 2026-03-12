Российская пропаганда активно распространяет месседжи, что война вскоре завершится. Известные ведущие, как Ольга Скабеева, утверждают, что Украина якобы приближается к принятию условий мирного плана, а Владимир Соловьев уверяет, что Россия вроде бы одерживает победу. Однако в действительности стремление Кремля убедить общество в "успешности" кампании свидетельствует о серьезных проблемах в планах Путина и неудачах на поле боя.

Фото: из открытых источников

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук объяснил, что Москва хотела бы прекращения программы PURL, в рамках которой Европа поставляет Украине американское оружие. Россия считает это одним из ключевых механизмов, чтобы оказывать давление на Украину.

Ткачук отметил, что хотя наша страна зависит от международной поддержки, примерно половина применяемого на фронте оружия и техники изготовлена в Украине. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы, это подчеркивает важность сохранения финансирования национальных оборонных проектов, повышающих боеспособность ВСУ.

Когда россияне не могут добиться успеха в открытых боевых действиях, они активно используют другие формы гибридной войны. Это включает дипломатическое, экономическое и политическое давление на Украину и ее партнеров. В частности, в дипломатической плоскости Москва пытается повлиять на бывших и действующих американских политиков, убеждая их снизить поддержку Украины. Ткачук отметил, что хотя помощь со стороны США сейчас и не столь масштабна, как при предыдущей администрации, она все еще присутствует из-за различных программ и механизмов, в частности, через PURL.

