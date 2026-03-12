logo

BTC/USD

70366

ETH/USD

2064.23

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Все пошло не так, как планировалось: рупоры Кремля внезапно сменили риторику о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Все пошло не так, как планировалось: рупоры Кремля внезапно сменили риторику о войне в Украине

Российская пропаганда пытается убедить граждан, что война скоро закончится и все идет по плану Кремля, но на самом деле это указывает на провалы в стратегии Путина

12 марта 2026, 15:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская пропаганда активно распространяет месседжи, что война вскоре завершится. Известные ведущие, как Ольга Скабеева, утверждают, что Украина якобы приближается к принятию условий мирного плана, а Владимир Соловьев уверяет, что Россия вроде бы одерживает победу. Однако в действительности стремление Кремля убедить общество в "успешности" кампании свидетельствует о серьезных проблемах в планах Путина и неудачах на поле боя.

Все пошло не так, как планировалось: рупоры Кремля внезапно сменили риторику о войне в Украине

Фото: из открытых источников

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук объяснил, что Москва хотела бы прекращения программы PURL, в рамках которой Европа поставляет Украине американское оружие. Россия считает это одним из ключевых механизмов, чтобы оказывать давление на Украину.

Ткачук отметил, что хотя наша страна зависит от международной поддержки, примерно половина применяемого на фронте оружия и техники изготовлена в Украине. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы, это подчеркивает важность сохранения финансирования национальных оборонных проектов, повышающих боеспособность ВСУ.

Когда россияне не могут добиться успеха в открытых боевых действиях, они активно используют другие формы гибридной войны. Это включает дипломатическое, экономическое и политическое давление на Украину и ее партнеров. В частности, в дипломатической плоскости Москва пытается повлиять на бывших и действующих американских политиков, убеждая их снизить поддержку Украины. Ткачук отметил, что хотя помощь со стороны США сейчас и не столь масштабна, как при предыдущей администрации, она все еще присутствует из-за различных программ и механизмов, в частности, через PURL.

Как уже писали "Комментарии", Силы обороны Украины продолжают активно наносить урон российским оккупантам, особенно артиллерийским подразделениям. В последнее время фиксируется беспрецедентное количество уничтоженной вражеской техники, что существенно ослабляет позиции противника, утверждает военный эксперт Иван Тимочко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/rosiyska-propaganda-vidala-novi-zayavi-politolog-ozvuchiv-shho_n3026994
Теги:

Новости

Все новости