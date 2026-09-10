Відновлення переговорного треку дає надію на завершення війни. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чого очікувати до кінця 2026 року.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що дипломатичне вікно для завершення бойових дій справді відкрилося. США намагаються відновити переговорний процес, а представники адміністрації Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер контактують із Москвою та Києвом.

Однак головна проблема — різні уявлення сторін про те, яким має бути завершення війни. Росія не відмовилася від своїх територіальних та інших вимог, тоді як Україна не може просто погодитися на них.

За оцінкою ChatGPT, найбільш реалістичний варіант до кінця року — не великий мирний договір, а припинення вогню, поступове зниження інтенсивності боїв або інша форма деескалації.

Особливо важливими можуть стати вересень-жовтень і зимовий період. Саме на цей час припадають дипломатичні спроби знайти можливості для зниження напруги.

Тож 2026 рік, на думку чат-бота, може стати роком перемир’я, але навряд чи остаточного миру. Головна складність — не просто зупинити бої, а створити угоду, яку сторони не захочуть зірвати через кілька тижнів.

Чат-бот Copilot також залишає шанс на припинення бойових дій до кінця 2026 року. Але, як і ChatGPT, він не вважає повноцінний мир найбільш імовірним результатом.

На прогноз можуть вплинути кілька чинників: військова ситуація, підтримка України партнерами, стан російських ресурсів та внутрішній тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Copilot припускає, що перемир’я може стати реальнішим, якщо російська армія та економіка відчуватимуть дедалі сильніше виснаження, а Захід збереже єдність у підтримці Києва.

Водночас переговори будуть дуже складними. Україна наполягатиме на відновленні територіальної цілісності, тоді як Росія намагатиметься закріпити вже захоплені території.

Тому Copilot прогнозує, що до кінця року більше шансів має тимчасове перемир’я або часткове замороження конфлікту, ніж остаточне врегулювання.

Для справжнього миру, на думку чат-бота, знадобляться час, політична воля та міжнародний тиск на Москву.

Найпесимістичніший прогноз дав чат-бот Grok. Він оцінює шанс на припинення війни до кінця 2026 року як дуже невисокий.

Чат-бот визнає, що дипломатичні контакти активізувалися. Спецпосланці Трампа здійснюють контакти між Москвою та Києвом, а українська сторона розглядає осінь як потенційне вікно для переговорів.

Проте Grok вважає, що Путін поки не готовий до справжнього компромісу. За його оцінкою, у Кремлі все ще розраховують досягти військових цілей на Донбасі та домогтися максимально вигідних умов.

Через це навіть обмежені домовленості можуть залишитися недосяжними. Найреалістичнішим сценарієм Grok називає продовження війни з можливими локальними паузами, гуманітарними домовленостями або іншими обмеженими форматами деескалації.

Повноцінне перемир’я чат-бот радше переносить на 2027 рік, коли сторони можуть бути ще більше виснажені.

У головному висновку моделі ШІ однозначні: повноцінний мирний договір до 31 грудня 2026 року виглядає малоймовірним. Усі три також вказують на головну перешкоду — принципово різні позиції України та держави-терористки.

Різниця — в оцінці шансів на припинення вогню. ChatGPT бачить реальну можливість перемир’я, Copilot допускає його за певних умов, а Grok налаштований значно песимістичніше й очікує продовження війни.

Отже, спільний прогноз такий: дипломатія триватиме, але гарантій великої тиші до кінця 2026 року поки немає.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи захопить Путін Донбас до кінця 2026 року.



